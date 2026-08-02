Načelnik paralizirane općine na jugu Dalmacije: ‘Cijelu noć oka nisam sklopio, ovo mi je najstresniji dan‘

Prošla je godina bila mirna. Očito je to bio uzrok zbog kojeg su mnogi sa Zapada stekli dojam da neće biti problema na prelasku granice, rekao je za Jutarnji list načelnik Općine Konavle Božo Lasić, komentirajući velike prometne gužve koje su danas paralizirale tu općinu na krajnjem jugu Hrvatske.

Naime, kolona vozila protezala se od Ćilipa do graničnog prijelaza s Crnom Gorom u Karasovićima, odnosno desetak kilometara. Mediji prenose da su neki u koloni proveli čak 28 sati.

- Došlo je do zakrčenja svih lokalnih cesta. Potpuno smo blokirani, ljudi ne mogu ići na posao. Ne daj Bože da dođe do neke ugroze, kao što je požar. Nastala bi opća katastrofa - izjavio je Lasić.

Problem na prometnicama započeo je još u subotu navečer, a načelnik otkriva da gotovo cijelu noć nije oka sklopio.

Dodaje da je državna cesta D8, poznatija kao Jadranska magistrala, atipična kod graničnog prijelaza Karasovići jer se promet odvija u samo jednoj prometnoj traci u oba smjera. Prema podacima s Google Mapsa, velike su gužve i na obližnjem graničnom prijelazu Vitaljina.

- Sada je promet u silaznoj putanji i nadamo se da će se situacija što prije smiriti. Aktivirali smo Stožer civilne zaštite, a i policija dobro radi svoj posao - objašnjava događanja na terenu.

Kaže da će iz ove situacije izvući pouke jer "nije svako zlo za zlo". Već je bio u kontaktu s ministrom Davorom Božinovićem, kao i sa županom dubrovačko-neretvanskim Blažom Pezom. Dobio je stopostotno uvjerenje da će se prometnica prema Debelom Brijegu proširiti za još dvije trake.

- Ovaj problem moramo riješiti kako znamo i umijemo. Ne smijemo ovako dočekati sljedeću sezonu. Ovo mi je najstresniji dan na poslu otkako sam načelnik - naglasio je.

Naravno, kao problem u nastanku nezapamćenih gužvi izdvaja i biometrijsku kontrolu na granicama. Svjestan je da je Hrvatska izlazna granica Schengena te da se sigurnost granica mora poštovati, ali i da se prelazak granica može i mora ubrzati.

- Dogodilo se što se dogodilo. Svi kažu da taj software nije dobar. Taj se problem onda mora riješiti što prije. Najgore je što se osjećamo bespomoćno - zaključio je.

Građanima se načelnik Lasić obratio i putem Facebooka. U objavi je napisao kako je o stanju na cestama upoznao sve nadležne institucije te je informiran da su već poduzete određene mjere radi saniranja nastale situacije. Dodao je i kako je u stalnom kontaktu s ministrom unutarnjih poslova i županom Dubrovačko-neretvanske županije te zajednički prate razvoj događaja i traže daljnja rješenja.

- U ovom je trenutku najvažnije sačuvati mir, postupati odgovorno i spriječiti da dođe do još veće ugroze sigurnosti ljudi i normalnog života u Konavlima. Sve Konavljane i Konavoke molim da odgode sva putovanja osobnim automobilima koja nisu nužna, kako bismo izbjegli dodatne prometne zastoje i sve opasnosti koje takva situacija sa sobom nosi - stoji u Facebook objavi.