Načelnik općine Postira uručio zahvalnice i nagrade policijskim službenicima

U sklopu obilježavanja Dana policije i blagdana svetog Mihovila, gradovi i općine na području Splitsko-dalmatinske županije i ove godine nagradit će policajce iz policijskih postaja na njihovim postajnim područjima.

Načelnik općine Postira Toni Glavinić je jučer, 21. rujna 2026. godine policijskim službenicima temeljne policije, Marijanu Lioviću, vođi sektora Policijske postaje Brač i Mirku Martinoviću, vođi ophodnje u policijskoj postaji, uručio prigodne zahvalnice i novčanu nagradu za dugogodišnji rad, iznimnu profesionalnost i nesebičnu posvećenost policijskom poslu.

Njihov predani rad pridonio je očuvanju sigurnosti i stvaranju ugodnog i sigurnog okruženja za stanovnike i goste otoka Brača.

Na svečanosti uručenja sudjelovao je i načelnik Policijske postaje Brač, Ivan Puljak.

Priznanja su vrijedna nagrada za rad i trud koji policajci svakodnevno ulažu, ali i potvrda odlične suradnje policije i lokalne samouprave.