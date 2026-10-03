Načelnik Milne nakon pravomoćne presude: "Dan kao da sam se ponovno rodio. Došlo je vrijeme za naplatu duga".

Načelnik Općine Milna Frane Lozić objavio je da je pravomoćno okončan dugogodišnji sudski postupak vezan uz slučaj prodaje zemljišta poznatog kao Češki kamp. Prema njegovim navodima, Visoki kazneni sud potvrdio je oslobađajuću presudu, čime je nakon dugogodišnjeg postupka pravomoćno oslobođen optužbe.

Slučaj se odnosio na prodaju općinskog zemljišta Češki kamp. USKOK je Lozića teretio zbog sklapanja poslova s dvije tvrtke vezanih uz istu nekretninu, dok je on tijekom postupka odbacivao optužbe i tvrdio da je djelovao u interesu Općine Milna.

Kaznena prijava podnesena je još 2009. godine, a optužnica je uslijedila 2011. Lozić je 2014. bio nepravomoćno osuđen, no ta je presuda poslije ukinuta te je predmet vraćen na ponovno suđenje. U ponovljenom postupku na Županijskom sudu u Splitu 2023. oslobođen je preostale optužbe vezane uz Češki kamp.

Nakon što je, prema njegovim riječima, oslobađajuća presuda sada postala pravomoćna, Lozić se oglasio na društvenim mrežama.

„Pravda je ipak dostižna! Tko se ne sjeća Češkog kampa i navodne dvostruke prodaje? Mene su prozivali da sam kriminalnim radnjama prilikom prodaje tog zemljišta oštetio Općinu Milna“, napisao je Lozić.

Poručio je kako je tijekom godina bio izložen brojnim optužbama te da mu je primitak pravomoćne presude donio veliko olakšanje.

„Nema tih riječi kojima mogu opisati osjećaj koji me prožeo prekjučer kada sam dobio presudu i kada sam shvatio da je taj dan moj prvi dan nakon punih 20 godina da sam potpuno slobodan tereta bilo kakve krivnje. Dan kao da sam se ponovno rodio“, naveo je.

U nastavku objave osvrnuo se i na svoje političke protivnike, tvrdeći da su ga godinama pokušavali ukloniti s načelničke funkcije iznoseći optužbe na njegov račun.

„Došlo je vrijeme za naplatu duga. Ne meni jer ja nisam osvetoljubiv čovjek. Ali vratit ćete svaku lipu i svaki euro našoj općini i građanima koji svojim radom doprinose proračunu“, poručio je.

Lozić je iznio i tvrdnju da su pojedine ranije odluke Općinskog vijeća prouzročile štetu općinskom proračunu veću od milijun eura te pozvao odgovorne da se ispričaju stanovnicima Milne.

„Ispričajte se građanima naše općine. Meni ne trebate“, zaključio je SDP-ov načelnik.