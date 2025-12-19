Načelnik Mijo Dropuljić u blagdanskom posjetu štićenicima Doma za djecu i mladež Maestral u Podatrani

Načelnik Općine Podatrana, Mijo Dropuljić, zajedno sa svojim zamjenikom Tomislavom Buljanom i djelatnicima Općine, jučer je posjetio stan u Podsatrani u kojem borave štićenici Doma za djecu i mladež Maestral. Posjet je organiziran povodom nadolazećih božićnih blagdana, s ciljem pružanja podrške i blagdanske radosti djeci i mladima.

Tom prilikom djeci su uručeni prigodni pokloni, prilagođeni njihovom uzrastu, dok su štićenici doma uzvratili toplom gestom te načelniku i njegovim suradnicima darovali vlastite likovne radove, koji svjedoče o njihovoj kreativnosti i trudu.

Načelnik se u ugodnom i srdačnom razgovoru obratio djeci, poručivši im da vjeruju u sebe, budu uporni u ostvarivanju svojih snova te da znaju kako uvijek imaju podršku svoje zajednice. Posebno je istaknuo važnost brige i sigurnosti koju djeci pruža Dom Maestral.

Tijekom posjeta održan je i radni razgovor s ravnateljicom Doma za djecu i mladež Maestral, Jelenom Burazin, o aktualnim potrebama ustanove i mogućnostima daljnje suradnje. Načelnik je tom prilikom naglasio kako je Općina Podstrana uvijek spremna pomoći i biti partner u projektima koji unapređuju kvalitetu života djece i mladih.

Ujedno je pohvalio predan i stručan rad odgojitelja i svih djelatnika doma, koji svakodnevno ulažu velik trud, znanje i empatiju kako bi djeci osigurali stabilno, sigurno i poticajno okruženje za odrastanje.

Ovaj blagdanski susret još jednom je potvrdio važnost zajedništva, solidarnosti i brige za najmlađe, vrijednosti koje Općina Podstrana kontinuirano promiče kroz svoj rad i djelovanje.