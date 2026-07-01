Načelnik Klisa objavio tužnu vijest: "Hvala ti na svakoj slici, izložbi i dokumentiranju Klisa"

Klis se oprašta od Mirka Bojića Šide (1958. - 2026.), čovjeka koji je svojim fotografijama i radom ostavio vrijedan trag u dokumentiranju života Klisa, kliške tvrđave i ljudi ovoga kraja.

Tužnu vijest objavio je Jakov Vetma, načelnik Općine Klis, koji se od Bojića oprostio emotivnim riječima.

"Pamtit ću te nasmijanog s fotoaparatom oko vrata"

Vetma je istaknuo kako će Mirka Bojića Šidu pamtiti upravo onakvog kakvog su ga mnogi poznavali – nasmijanog, s fotoaparatom oko vrata. "Pamtit ću te baš ovakvog, nasmijanog s fotoaparatom oko vrata. Hvala ti na svakoj slici, na svakoj izložbi i dokumentiranju Klisa, tvrđave i naših ljudi", poručio je Vetma.

Izražena sućut obitelji

U objavi je načelnik Općine Klis obitelji preminulog uputio iskrenu sućut.

"Počivao u miru Božjem. Obitelji iskrena sućut", napisao je Vetma. Mirko Bojić Šide ostat će zapamćen po predanom bilježenju kliške svakodnevice, događaja, ljudi i prepoznatljivih motiva Klisa.