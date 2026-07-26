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Načelnica Vele Luke prvi put na plovećem koncertu u čast Oliveru

Posebna glazbena večer na trajektu Marko Polo ove je godine okupila brojne ljubitelje Olivera Dragojevića, a među putnicima se prvi put našla i načelnica Vele Luke Katarina Gugić

Tradicionalni koncert u čast Oliveru Dragojeviću ove je godine za Katarinu Gugić dobio posebno značenje. Načelnica Vele Luke prvi je put sudjelovala u plovidbi trajektom Marko Polo, koji je prema Korčuli zaplovio uz glazbu i pjesme legendarnog dalmatinskog glazbenika.

Brojni putnici okupili su se na brodu Jadrolinije kako bi uživali u jedinstvenoj atmosferi koncerta na moru, a među njima je bila i Gugić, koja je kao načelnica mjesta neraskidivo povezanog s Oliverom sudjelovala u događaju koji svake godine okuplja njegove obožavatelje.

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Plovidba prema Korčuli protekla je u znaku emocija, zajedničkog pjevanja i prisjećanja na glazbeni opus Olivera Dragojevića, čije su pjesme ponovno spojile more, brod i njegove vjerne slušatelje.

Ovogodišnji koncert na trajektu dio je programa posvećenog Oliveru, a nastupaju Marko Tolja, Iva Ajduković i Mario Pavlić uz pratnju Ante Gelo Banda.

 

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