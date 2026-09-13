Načelnica Bola: "Situacija je bila kritična, više stotina ljudi zbrinuto je u prihvatnim centrima i hotelima"

Još jedna teška i neprospavana noć je iza vatrogasaca na Braču, a situacija je u pojedinim trenucima na području Milne bila kritična. Požarna fronta u međuvremenu se pomaknula prema Osibovoj i Bateriji, dok su vatrogasci tijekom noći uspjeli obraniti veći broj ugroženih objekata.

Više stotina ljudi zbrinuto je na sigurnim lokacijama, a prema zasad dostupnim informacijama nema ozlijeđenih, objavila je načelnica Općine Bol Katarina Marčić, čiju objavu prenosimo u nastavku.

"Iza vatrogasaca je još jedna teška i neprospavana noć. U pojedinim trenucima situacija na području Milne bila je kritična, no prema posljednjem izvješću stanje je sada znatno povoljnije.

Glavnina požarne fronte pomaknula se prema zapadnom dijelu poluotoka, prema uvali Osibova i Bateriji. Dio snaga i dalje ostaje prema ribogojilištu, gdje je tijekom noći obranjen veći broj ugroženih objekata.

Na području stoljetne borove šume situacija je i dalje neizvjesna, a vatrogasci nastavljaju braniti objekte.

Tijekom noći više stotina ljudi iz ugroženog područja zbrinuto je u prihvatnim centrima i hotelima, uz koordinaciju lokalnih službi, policije, turističkih zajednica i Crvenog križa.

Sa strepnjom čekamo svitanje i pomoć iz zraka. Kanaderi bi trebali poletjeti u 6:45.

Najvažnije, prema trenutno dostupnim informacijama, nema ozlijeđenih.

Hvala svim vatrogascima, policiji, Crvenom križu, službama, volonterima i svima koji pomažu na terenu.", poručila je.