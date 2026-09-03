Na Zapadnoj obali se dive ljepotici u moru: "Izgleda kao svemirski brod"

Neobičan prizor od jučer privlači poglede prolaznika na splitskoj Zapadnoj obali. Ondje je stigao luksuzni motorni katamaran This Is It, plovilo futurističkog izgleda koje je teško zamijeniti s bilo kojom drugom jahtom.

Njegov dolazak nije prošao nezapaženo ni među stanovnicima ovog dijela grada. Neobičan dizajn privukao je brojne znatiželjnike, a posebno djecu koja se dolaze fotografirati uz jahtu.

– Izgleda kao svemirski brod! – jedan je od komentara koji se može čuti na Zapadnoj obali.

I usporedba nije sasvim slučajna. This Is It izgleda prilično drukčije od klasičnih luksuznih jahti koje tijekom turističke sezone pristaju u Splitu. Asimetrične linije, golemi stakleni dijelovi i neobična konstrukcija daju joj izgled plovila kakvo bi se prije očekivalo u znanstvenofantastičnom filmu nego nekoliko metara od splitske šetnice.

Riječ je o motornom katamaranu talijanskog brodogradilišta Tecnomar, dijela grupacije The Italian Sea Group. Jahta je duga 43,5 i široka čak 14,5 metara, a izgrađena je 2024. godine. Sam Tecnomar predstavlja je kao projekt kojim su željeli pomaknuti granice tradicionalnog dizajna jahti.

Više od 600 četvornih metara staklenih površina

Posebnost jahte nisu samo vanjske linije. Prema podacima charter kompanije NAU Yachts, This Is It ima oko 600 četvornih metara staklenih površina, a može primiti do 12 gostiju u šest luksuznih kabina. Na raspolaganju im je i 12 članova posade.

Posebno impresivna je vlasnička kabina s visinom stropa od čak 3,3 metra, panoramskom terasom i vertikalnim vrtom koji se proteže kroz dvije palube. Na jahti se nalaze i spa, prostor za tretmane, sauna te brojni prostori za odmor i zabavu.

Za one koji bi željeli provesti odmor na ovom "svemirskom brodu", iskustvo nije nimalo jeftino. This Is It dostupan je za charter i u Hrvatskoj, a prema trenutačno objavljenom cjeniku NAU Yachtsa cijena najma tijekom ljetne sezone kreće se od 390.000 eura tjedno, bez dodatnih troškova. Zimi početna cijena iznosi 350.000 eura tjedno.

Jahta je sposobna postići brzinu od oko 21 čvora, ima aluminijski trup, a njezina bruto tonaža iznosi oko 750 GT.

Koliko god luksuzna bila njezina unutrašnjost, Splićanima je zasad ipak najzanimljivija izvana. Dok stoji uz Zapadnu obalu, This Is It postala je mala lokalna atrakcija – prolaznici zastaju, fotografiraju je i pokušavaju odgonetnuti što je točno pred njima.

A djeca su možda pronašla i najjednostavniji opis: svemirski brod usred Splita.