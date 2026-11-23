Grad Zadar planira obnoviti svlačionice na pomoćnom nogometnom igralištu Stanovi, gdje se za potrebe sportaša koriste kontejnerske jedinice. Raspisan je postupak javne nabave za sanaciju i obnovu postojećih prostorija, a procijenjena vrijednost radova iznosi 165.000 eura bez PDV-a, odnosno 206.250 eura s PDV-om. Prema objavljenoj dokumentaciji, zahvat neće obuhvatiti samo manje popravke nego i zamjenu dijela postojećih kontejnera koji više nisu prikladni za uporabu.

Riječ je o pomoćnom nogometnom igralištu na kojem je potrebno osigurati odgovarajuće uvjete za presvlačenje, higijenu i boravak sportaša prije i nakon treninga. Dotrajalost postojećih objekata očito je dosegnula razinu na kojoj su, uz sanaciju pojedinih dijelova, predviđene i potpune zamjene određenih jedinica. Takvi radovi mogu biti važni za svakodnevno funkcioniranje igrališta, osobito ako ga koristi veći broj sportskih skupina i djece.

Popravci instalacija, temelja i zamjena kontejnera

Prema opisu predmeta javne nabave, radovi uključuju popravke vodovodnih, električnih i odvodnih instalacija, ojačavanje temelja na koje se postavljaju kontejneri te uklanjanje potpuno neuporabljivih kontejnerskih jedinica. Umjesto njih predviđena je dobava i montaža novih objekata, čime bi se trebali poboljšati funkcionalnost i tehnički uvjeti korištenja svlačionica.

Projekt je definiran zasebnim prilogom pod nazivom Projekt zamjene kontejnerskih svlačionica na pomoćnom nogometnom igralištu Stanovi, kao i troškovnikom radova. Međutim, iz javno dostupnog sažetka nije moguće pouzdano utvrditi koliko će se kontejnera ukloniti, koliko će novih biti postavljeno ni kolika je ukupna površina prostora obuhvaćena obnovom.

Zašto se svlačionice i dalje nalaze u kontejnerima?

Kontejnerski objekti često se koriste kao brzo i modularno rješenje za sportske terene, osobito ondje gdje nije izgrađena klasična zgrada sa svlačionicama. Njihova prednost može biti jednostavnija montaža i mogućnost prilagodbe potrebama korisnika, no dugoročna kvaliteta ovisi o održavanju, materijalima, izolaciji i sustavu instalacija.

Upravo zato obnova na Stanovima otvara i pitanje dugoročnog planiranja sportske infrastrukture. Hoće li zamjena dotrajalih kontejnera biti trajno rješenje za ovu lokaciju ili Grad u budućnosti namjerava izgraditi klasičan objekt sa svlačionicama, sanitarnim prostorima i drugim sadržajima? Takva odluka mogla bi utjecati i na buduće troškove održavanja te mogućnosti korištenja igrališta.

Radovi planirani kroz osam mjeseci

Rok za dostavu ponuda određen je za 24. studenoga 2026. u 10 sati, a predviđeno trajanje ugovora iznosi osam mjeseci od njegova potpisivanja. Pri odabiru izvođača cijena nosi 90 posto bodova, dok se preostalih 10 posto odnosi na jamstveni rok za otklanjanje nedostataka.

Takav model vrednovanja pokazuje da naručitelj, uz trošak izvođenja, uzima u obzir i obveze izvođača nakon završetka radova. Za objekt koji će biti izložen svakodnevnom korištenju, vlazi i drugim vanjskim utjecajima, kvaliteta izvedbe i jamstvo mogu biti važni čimbenici dugoročne funkcionalnosti.

Za sportaše će najvažnije biti kada će svlačionice biti spremne za uporabu i kako će se tijekom radova organizirati treninzi. Te informacije zasad nisu potvrđene dostupnim podacima, no raspisivanjem natječaja Grad Zadar pokrenuo je konkretnu fazu obnove jednog dijela sportske infrastrukture na Stanovima.