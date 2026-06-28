Na vrhu Dinare odana počast poginulim Pumama: "Ovi heroji se ne zaboravljaju"

Na vrhu Velike Duvjakuše (1709 metara) na Dinari jučer se okupilo šezdesetak veterana, planinara i drugih sudionika kako bi odali počast 31 poginulom i jednom nestalom pripadniku legendarne 7. gardijske brigade "Puma" iz Varaždina.

Ovogodišnje obilježavanje bilo je nešto skromnije nego prethodnih godina jer zbog nemogućnosti korištenja helikoptera nije bilo moguće organizirati prijevoz obitelji poginulih i uzvanika. Unatoč tome, komemoracija je protekla u ozračju dubokih emocija, pijeteta i zahvalnosti.

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U ime domaćina, Planinarske udruge "Dinaridi" i Veterana Cetinske krajine, okupljenima se obratio hrvatski branitelj Darko Gavrić-Čerčo, ujedno izaslanik Splitsko-dalmatinske županije i župana Blaženka Bobana.

Istaknuo je kako pobjeda nije značila samo poraz neprijatelja, već i ovladavanje iznimno zahtjevnim planinskim terenom.

– Poraziti neprijatelja je samo dio ovog načina ratovanja, ali ovladati ovim prostorom i opstati na njemu bila je gotovo nadrealna misija. Tu smo pokazali ne samo hrabrost hrvatskog vojnika, nego i vještinu, upornost, kolegijalnost, zajedništvo i sve one pozitivne ljudske vrline – poručio je.

Prisjetio se i ključnih vojnih operacija – Zima '94, Skok 1, Skok 2, Ljeto '95 i Oluja – istaknuvši kako su one vojnički bile briljantno izvedene, ali su iza sebe ostavile veliku žrtvu.

– Zato smo danas ovdje, bili smo svih ovih godina i bit ćemo i ubuduće. Ovi, kao ni bilo koji drugi hrvatski heroji, ne smiju biti zaboravljeni. Neka im je slava i pokoj vječni – zaključio je.

Misno slavlje predvodio je planinarski svećenik don Dražen Balić, koji je molitvu i blagoslov uputio svim okupljenima, prisjećajući se poginulih branitelja.

Nakon službenog dijela programa druženje je nastavljeno u Spomen domu "Puma" podno Velike Duvjakuše na 1632 metra nadmorske visine. Lijepo vrijeme, ugodna temperatura i zajedničko prisjećanje na ratne dane obilježili su još jedno dostojanstveno okupljanje, uz poruku organizatora: "Vidimo se dogodine."