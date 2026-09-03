Na Visu postavljena žičana ograda pod naponom i onemogućen pristup plaži: Belgijcu naređeno uklanjanje

Službenici Lučke kapetanije Split izvršili su danas, 3. rujna 2026.godine hitan inspekcijski nadzor pomorskog dobra na području uvale Vela Čavojnica o. Vis, katastarska čestica 1881, 332763 Vis (površine 120 m2).

Inspekcijom ovlaštenih službenika Lučke kapetanije, Ispostave Vis, pomorske policije i komunalnog redara Grada Visa utvrđeno je kako je na dijelu pomorskog dobra sa lijeve i desne strane uvale Vela Čavojnica, postavljena žičana ograda pod naponom visoka oko 160 cm, uslijed čega je onemogućen prilaz plaži.

Prilikom dolaska na uviđaj zatečen je vlasnik, belgijski državljanin, kojem je odmah naloženo uklanjanje zatečene ograde. Stranka je iskazala kako nije upoznata sa zakonima Republike Hrvatske i da će ukloniti žičanu ogradu odmah po nalogu.

Lučka kapetanija Split izdat će pisano rješenje o uklanjanju ograde te će podnijeti prekršajnu prijavu, zbog zagrađivanja pomorskog dobra.