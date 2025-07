Na vidiku cesta koja život znači za istok Splita. Traži se lokacijska dozvola za spoj na Magistralu kod Malla, potom izvlaštenje iz legendarnog ilegalnog objekta...

Sjeća li se još tkogod stanovitog cestovnog problema oko najvećeg trgovačkog centra u ovim krajevima, Mall of Splita? Da, da, prošlo je cijelo desetljeće pa ne čudi da je dosta toga palo u zaborav, a tih mjeseci i godina na istoku Splita incidenti su bili gotovo svakodnevni, angažirale su se zaštitarske tvrtke, prekovremeno su 'radili' građevinski strojevi, pozivala policija...

Nesuglasice oko pristupnih cesta prerasle su u prave obračune, no na koncu je, da sad ne evociramo baš sve (ne)zgode, Mall of Split proradio priključen na cestovnu infrastrukturu grada preko rotora i Vukovarske ulice.

No, postojao je plan koji je uključivao i spoj na Zbora narodne garde, na Jadransku magistralu, odnosno na splitsku zaobilaznicu! Taj spoj je trebao znatno olakšati pristup trgovačkom centru s Domovinskog rata, ali i olakšati izlaz na brzu cestu sve brojnim stanovnicima Mejaša...

Ništa od toga, sjetit će se stariji čitatelji, na trasi tog kratkog cestovnog spoja od nekih stotinjak metara našao se jedan objekt. Bespravno sagrađena obiteljska dvokatnica, poznata kao 'kuća Svaguša'. Koja je kasnije promijenila vlasništvo za pozamašnu svotu novaca po kvadratu (navodno za 1,5 milijuna eura, u vrijeme kad su cijene bile puno niže), no ostala je na istom mjestu, kočoperi se prolaznicima velikim reklamama za obližnju trgovinu. Ne onu koja posluje u Malla, drugu naravno.

Ostala je tako zgrada, a nije sagrađen cestovni spoj niti koncem ljeta 2023. godine kada su se konačno Hrvatske ceste pohvalile da su dobile lokacijsku dozvolu. Nota bene, imali su i građevinsku dozvolu desetak godina ranije pa opet ništa, a napomenimo kako su se tih godina održavali i brojni radni sastanci u Banovini na temu prometnog rješenja oko Mall of Splita.

Jednostavno se mora spomenuti, na jednom od tih sastanaka, informirali su iz tada gradske uprave što Internet pamti, našli su se tadašnji gradonačelnik Ivo Baldasar te šef Hrvatskih cesta Josip Škorić. Ironijom sudbine njih dvojica su upravo ovih dana u 'žrvnju' hrvatskog pravosuđa: suđenje Baldasaru po USKOK-ovoj optužnici zbog malverzacija gradskim novcem tek što nije privedeno kraju, dok je Škorić na početku procesa, prije koji dan je naime (po drugi put) pušten iz pritvora dok se istraga zbog sumnje u kriminalne radnje, mito i pogodovanje, nastavlja...

Ali dobro, vratimo se pristupnoj cesti pored Malla of Split na Mejašima. Kako nas je živo zanimalo u kojoj je fazi cijeli projekt, raspitali smo se kod mjerodavnih, u Hrvatskim cestama, ali i u Banovini, s obzirom na to da je splitska gradska uprava dosta kumovala cijeloj zavrzlami na terenu - u želji da čim prije uprihodi milijunske komunalne doprinose, u doba Kerumove vladavine investitoru je odobreno korištenje urbanističkog bonusa (dvostruka tlocrtna površina od one tada dozvoljene GUP-om), ali s druge strane Banovina je ispregovarala kako će pristupne prometnice i ceste oko Malla izgraditi upravo investitor. I to je predmet spora, prije nepune tri godine Trgovački sud u Splitu je prihvatio tužbu Grada protiv Mejaša Prvih, tvrtke investitora...

Četvrti krak raskrižja

Uglavnom, na naš upit u Banovini se prave blesavi, čude se kakve to veze ima s njima, makar su oni sve to skupa fino zakuhali.

Pogotovo što, eto nas konačno do novosti koja to nije, ponovno u zgradi gradske uprave na Zapadnoj obali odlučuju o - lokacijskoj dozvoli!?

Da, da, iz Hrvatskih cesta su nam potvrdili, zatražili su izmjene i dopune lokacijske dozvole za izgradnja četvrtog kraka raskrižja Ulica Zbora narodne garde i Domovinskog rata u Splitu! A o tome odlučuju u Upravnom odjelu za urbanizam, Odsjeku za izdavanje akata prostornog uređenja i gradnje, dakle nije baš da nemaju ništa sa slučajem iz našeg upita.

Zato su iz HC-a bili umjereno optimistični...

-Pod projektom 'Izgradnja četvrtog kraka raskrižja Ulica Zbora narodne garde i Domovinskog rata u Splitu' podrazumijeva se dogradnja istočnog kraka postojećeg raskrižja, u neposrednoj blizini centra Mall of Split.

Navedena lokacija predstavlja izrazito važnu, ali s prometnog stanovišta i vrlo zahtjevnu lokaciju u prometnoj mreži grada Splita i okolice. Općenito, bilo kakve izmjene na ovom raskrižju moraju biti pažljivo usklađene sa svim aktivnostima na susjednoj mreži prometnica, s ciljem sprječavanja mogućeg negativnog utjecaja izgradnje ovog kraka raskrižja na susjedne prometnice. Dijelom je razlog za to i izrazito veliko prometno opterećenje na ovoj lokaciji. Gledano po državnoj cesti DC 8 (Ulica Zbora narodne garde), sjeverno i južno od ovog raskrižja nalaze se brojači prometa s najvećim količinama prometa u Republici Hrvatskoj (lokacije Širina-Solin i raskrižje Stobreč).

Spajanje istoka Splita na magistralu

Usprkos tome, Hrvatske ceste su pokrenule projektiranje 4. kraka jer bi se tim krakom ostvarilo spajanje istočnog dijela grada na gradsku magistralu DC 8.

U tijeku je upravni postupak te razrada projektne dokumentacije i usklađenje s važećom prostorno-planskom dokumentacijom Grada Splita. - doznajemo iz Hrvatskih cesta.

Nas je posebno zanimalo kako misle riješiti problemčić u vidu kuće, istog onog neinkartanog, posred trase strateški postavljenog, objekta.

-Izvlaštenje je zaseban postupak koji će se pokrenuti po ishođenju lokacijske dozvole, paralelno s izdavanjem građevinske dozvole. - kratko je komentira Tamara Đurijanček iz HC-a. Naravno, dodala je kako državna tvrtka mora poštovati zakonsku proceduru koja često ne ovisi o njima pa tako nije znala reći kada bi se mogli očekivati radnici na Mejašima.