Na tvrđavi Klis održan koncert Gradskog zbora Brodosplit i premijerno prikazan spot kantate "Priča kliškog uskoka"

U impresivnom ambijentu tvrđave Klis večeras je održan koncert Gradskog zbora Brodosplit, u sklopu programa Kliškog kulturnog ljeta pod pokroviteljstvom Općine Klis.

Poseban trenutak večeri bila je svečana premijera spota kantate "Priča kliškog uskoka", autora Vlade Sunka, koja donosi glazbenu priču inspiriranu kliškim uskocima i njihovom povijesnom ulogom.

Brojna publika uživala je u koncertnom programu Gradskog zbora Brodosplit, dok je premijerno prikazivanje spota dodatno obogatilo kulturni događaj na jednoj od najpoznatijih hrvatskih tvrđava.

Spoj glazbe, povijesne baštine i jedinstvenog ambijenta kliške tvrđave još je jednom potvrdio važnost Kliškog kulturnog ljeta kao manifestacije koja promiče kulturne i povijesne vrijednosti Dalmacije.

Održani događaj bio je besplatan za sve posjetitelje, a organizatori su njime još jednom istaknuli bogatu kulturnu baštinu Klisa kroz suvremeni glazbeni izričaj.