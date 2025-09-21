NA TERENU POLICIJA, HITNA I VATROGASCI Sudar na Jadranskoj magistrali: Tri osobe završile u bolnici

Jutros oko 9.30 sati na Jadranskoj magistrali (D8) u mjestu Mutogras dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva osobna vozila.
Prema informacijama s terena, tri osobe su ozlijeđene te su vozilima Hitne medicinske pomoći prevezene u bolnicu. Prema prvim procjenama, njihove ozljede nisu opasne po život.
Zbog nesreće promet se na ovom dijelu Jadranske magistrale odvija otežano, naizmjenično jednom prometnom trakom, uz regulaciju policijskih službenika.
Očevid je u tijeku.
