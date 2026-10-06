Na sudu čitali Mlađanove tajne bilješke, on novinarima dobacio: "Šteta što danas nećete čut' ovo"

Na Županijskom sudu u Varaždinu nastavljeno je suđenje Srđanu Mlađanu. Javnost je i ovoga puta bila isključena s rasprave, tijekom koje su čitani zapisi iz njegovih bilježnica oduzetih u istrazi.

Nakon ročišta Mlađanov odvjetnik Borislav Planinc potvrdio je što se događalo iza zatvorenih vrata, ali nije mogao govoriti o sadržaju pročitanih bilješki.

„Bilo je čitanje bilješki zatvorenika iz njegovih bilježnica koje su mu oduzete za vrijeme istrage, no što je bilo čitano ne mogu reći“, kazao je Planinc.

Obrana je time nastavila izvoditi svoje dokaze, a taj bi dio postupka trebao biti nastavljen na sljedećem ročištu u četvrtak, 8. listopada.

„Ostao je još manji dio čitanja, a bit će i tri svjedoka ispitana“, najavio je odvjetnik.

Među troje svjedoka koji bi tada trebali biti ispitani neće biti novinar Andrija Jarak. Sudsko vijeće ranije je prihvatilo prijedlog obrane da se i njega ispita, no termin njegova svjedočenja još nije određen.

I ročište u četvrtak bit će zatvoreno za javnost.

Posebnu pozornost novinara u utorak ujutro privukao je Mlađanov dolazak na sud. Doveden je pod jakim osiguranjem pravosudne policije, a pri izlasku iz vozila kratko se obratio okupljenim novinarima.

„Šteta što danas nećete čut' ovo“, poručio je.

Mlađan trenutačno izdržava zatvorsku kaznu zbog tri ubojstva, pljački i otmice, a prema postojećem rasporedu trebao bi je odslužiti u svibnju 2027. godine.

U novom postupku tužiteljstvo ga tereti da je tijekom boravka u zatvoru u Lepoglavi poticao druge osobe na počinjenje kaznenih djela te planirao otmice i ubojstva ljudi za koje je smatrao da su mu se zamjerili. Mlađan odbacuje optužbe.

Prvi zločin zbog kojeg je osuđen počinio je kao maloljetnik u siječnju 1998. godine u Petrinji, kada je hicima iz automatske puške ubio svoju vršnjakinju. Mjesec dana poslije u sisačkom naselju Željezara na isti je način usmrtio 63-godišnjeg umirovljenika.

U veljači 2002., tijekom izlaska na slobodni vikend, opljačkao je banku i ubio policajca, nakon čega je pobjegao. Potom je na zagrebačkom Borongaju oteo tročlanu obitelj, a nakon pregovora s policijom predao se.

Za tri ubojstva, pljačku banke i otmicu osuđen je na 29 godina zatvora.