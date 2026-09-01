Na stijeni kod Mile Gojsalić osvanuo natpis na ćirilici: "Ravno terorizmu"

Fotografija grafita ispisanog na stijeni na području Omiša izazvala je burnu raspravu na društvenim mrežama. Objavljena je u Facebook grupi „Grad Omiš – To smo mi“, a na stijeni je ćirilicom ispisana riječ „Ukrajina“.

Natpis je zasmetao dijelu građana, a ubrzo su se ispod objavljene fotografije počeli nizati komentari i osude.

Posebno oštar bio je jedan od korisnika grupe koji je grafit povezao s obližnjim kipom Mile Gojsalić.

– Stinu opiturat i napisat ćirilicom ime druge države pedeset metara od kipa Mile Gojsalić, koja se ubila da se to ne dogodi u Poljicima, ravno je terorizmu. Primili smo ih, imaju veća prava od nas, a ovako nam vraćaju. Na toj stini može biti simbol Poljica, Dalmacije i Hrvatske, a ne ikakve druge države. A to je vandalizam jer je uništena stina di tisuće ljudi prolazi u danu – napisao je jedan korisnik.

Fotografija je tako vrlo brzo postala povod za znatno širu raspravu, a dio komentatora otišao je poprilično daleko u svojim osudama. U komentarima su se pojavile i različite pretpostavke i teorije o tome tko je i zbog čega ostavio natpis, iako zasad nema potvrde tko je autor grafita niti pod kojim je okolnostima nastao.