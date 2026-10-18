Na Starom placu održan 10. Memorijalni turnir mini ragbija „Mihovil Radja“

U nedjelju, 18. listopada, na igralištu Ragbi kluba Nada održan je jubilarni 10. Memorijalni turnir u mini ragbiju „Mihovil Radja“. Turnir se tradicionalno organizira u čast istaknutog igrača, kapetana, trenera i predsjednika RK Nada, te jednog od najvažnijih sportskih neimara Splita i Hrvatske.

Na turniru je sudjelovalo gotovo 200 mladih ragbijaša i ragbijašica iz Bosne i Hercegovine, Slovenije i Hrvatske. Iz inozemstva su stigli RK Čelik Zenica i RK Herceg Mostar (Bosna i Hercegovina) i RK Ljubljana (Slovenija), koja je ove godine dobila posebno priznanje za klub koji je prešao najviše kilometara kako bi sudjelovao na turniru.

Od hrvatskih klubova nastupili su: RK Brač, RK Dubrovnik, RK Makarska Rivijera, RK Sinj i domaćin RK Nada. Mladi igrači i igračice u kategorijama U8, U10, U12 i U14 s puno strasti pokazivali su svoje vještine s ragbi loptom dok su ih s tribina bodrili prijatelji, roditelji, bake i djedovi. Nakon niza uzbudljivih utakmica na legendarnom Starom Placu, svim klubovima dodijeljena su zaslužena priznanja i nagrade.

Posebno emotivan trenutak bio je kada su se svi mali ragbijaši okupili za zajedničkim stolom, gdje ih je dočekao zdravi obrok i domaći kolači koje su pripremile vrijedne mame i bake splitskih ragbijaša. Uz smijeh i razgovor stvarala su se nova prijateljstva, razmjenjivala iskustva i prepričavale dogodovštine s terena. Možemo slobodno reći da je 10. izdanje Memorijalnog turnira „Mihovil Radja“ u potpunosti ispunilo očekivanja organizatora i gostiju.

Predstavnici RK Nada zahvalili su se svim sudionicima, sucima, delegatima, volonterima i roditeljima, uz želju da se svi ponovno okupe dogodine na 11. izdanju ovog sve popularnijeg turnira za najmlađe kategorije ragbijaša.

Iako rezultat nije u prvom planu ovoga festivala ragbija spomenut ćemo konačni poredak u svim kategorija.

Konačni poredak u kategoriji do 14 godina:

RK Nada RK Sinj RK Čelik RK Makarska Rivijera RK Dubrovnik RK Ljubljana RK Brač

Konačni poredak u kategoriji do 12 godina:

RK Nada/RK Brač RK Čelik RK Sinj RK Ljubljana RK Makarska Rivijera/RK Dubrovnik/RK Herceg

Konačni poredak u kategoriji do 10 godina:

RK Čelik RK Nada RK Makarska Rivijera RK Brač/RK Dubrovnik RK Sinj/RK Herceg

Konačni poredak u kategoriji do 8 godina:

RK Nada RK Brač RK Sinj/RK Nada A Selekcija klubova RK Makarska Riviera, RK Herceg i RK Čelik

Bravo za sve!