Gotovo dvadeset sati na malim mopedima, kiša, nepovoljni vremenski uvjeti i stotine kilometara putovanja nisu zaustavili dvojicu braće iz Vranjica na putu prema Vukovaru. Ivo Jurić, član Moto kluba Salona, i njegov brat odlučili su ove godine na poseban način odati počast žrtvama Domovinskog rata, a pridružio im se prijatelj Ante, koji ih je pratio kombijem. Umjesto velikih motocikala kojima su prethodnih godina putovali prema gradu na Dunavu, ovoga su puta odabrali stare Tomose, pretvorivši putovanje u iznimno zahtjevan, ali osoban čin sjećanja, piše Portal.

Tomos koji se u obitelji čuva gotovo pola stoljeća

Za Ivu Jurića odluka o putovanju na Tomosu imala je posebno značenje jer je na put krenuo motociklom povezanima s nekoliko generacija njegove obitelji. Riječ je o Tomosu APN 4 iz 1979. godine, koji je još tada kupio njegov stric novcem zarađenim tijekom ljetnog rada. Nakon njega motor su koristili Ivin otac i rođak, a upravo je na tom dvokotaču Ivo napravio svoje prve vozačke korake.

Motor je tijekom godina prestao biti u redovitoj uporabi i dugo je stajao, sve dok ga Ivo nije odlučio restaurirati i ponovno osposobiti za vožnju. Obnova starog Tomosa za njega nije bila samo tehnički posao, nego i način čuvanja obiteljske uspomene. Kada je došla ideja o drukčijem odlasku u Vukovar, upravo je taj moped postao jedan od glavnih sudionika putovanja.

Prvotni plan bio je krenuti s više mopeda

Ideja je u početku bila nešto ambicioznija, jer je skupina planirala putovanje s nekoliko starih Tomosa i još jednim mopedom manje zapremnine. Međutim, na kraju su prema Vukovaru krenula dva mopeda, dok je prijatelj Ante upravljao kombijem koji je služio kao logistička i tehnička pratnja. Takva organizacija pokazala se razumnom zbog duljine puta i mogućnosti da neki od starih motocikala doživi kvar.

Za razliku od putovanja suvremenim velikim motociklima, vožnja malim mopedima zahtijeva znatno više vremena, strpljenja i planiranja. Ograničena brzina putovanja znači da se i kraće dionice prelaze sporije, dok vozači moraju pažljivo birati prometnice kojima će se kretati. Kada se tome pridodaju kiša i nepovoljni vremenski uvjeti, jasno je zašto je odlazak prema Vukovaru predstavljao poseban izazov.

Gotovo dvadeset sati vožnje po kiši

Putovanje od Vranjica do Vukovara trajalo je gotovo dvadeset sati, a tijekom vožnje pratili su ih kiša i loši vremenski uvjeti. Unatoč dugom putu i činjenici da su vozili motocikle stare nekoliko desetljeća, Ivo i njegov brat nisu morali odustati. Njihovi su Tomosi izdržali cijelu dionicu, a prateći kombi na kraju nije morao intervenirati zbog kvara.

Takav rasplet dodatno je obilježio putovanje koje je od početka zamišljeno kao osoban način odavanja počasti poginulim braniteljima i civilnim žrtvama Vukovara. Dolazak u grad na Dunavu bio je cilj prema kojem su se kretali tijekom dugih sati provedenih na cesti. Iako je put bio zahtjevan, uspjeli su ostvariti svoju namjeru i pridružiti se obilježavanju sjećanja na stradanje grada.

Putovanje koje povezuje obiteljsku povijest i Domovinski rat

Priča o starim Tomosima posebno je zanimljiva jer spaja nekoliko različitih motiva: obiteljsku uspomenu, ljubav prema motociklima i poštovanje prema žrtvama Vukovara. Ivin APN 4 prošao je put od svakodnevnog obiteljskog prijevoznog sredstva do obnovljenog motocikla kojim je prijeđena velika udaljenost. Upravo je činjenica da se motor u obitelji nalazi još od 1979. godine ovom putovanju dala dodatnu emocionalnu dimenziju.

Prema razgovoru koji je Ivo Jurić dao Portalu.hr, skupina se nada da će i sljedeće godine ponovno krenuti prema Vukovaru. Još nisu odlučili hoće li ponovno koristiti stare mopede ili će odabrati drukčiji način putovanja. Njihovo ovogodišnje iskustvo ostat će zapamćeno kao neobičan primjer upornosti i osobnog načina iskazivanja poštovanja prema žrtvama Domovinskog rata.

Vukovar ostaje odredište

Za brojne hrvatske motocikliste odlazak u Vukovar u studenome predstavlja dugogodišnju tradiciju i način sudjelovanja u obilježavanju Dana sjećanja. Među njima su i vozači iz Dalmacije, koji prema gradu na Dunavu dolaze iz Splita, Solina, Kaštela i drugih mjesta. Ivo, njegov brat i prijatelj Ante ove su godine toj tradiciji dali drukčiji oblik, odabravši prijevozna sredstva koja zahtijevaju mnogo više vremena i fizičke izdržljivosti.

Njihovo putovanje pokazuje da važnost dolaska u Vukovar ne određuju brzina ili snaga motocikla, nego razlog zbog kojeg se na put kreće. Stari Tomos iz 1979. godine tako je postao dio priče koja povezuje Vranjic i Vukovar, obiteljsku povijest i sjećanje na Domovinski rat. A sudeći prema njihovim planovima, ovo možda nije posljednje takvo putovanje.