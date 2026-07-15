Na spomeniku Prvom splitskom partizanskom odredu osvanuo ustaški simbol dan nakon Pavelićeva rođendana

Na spomen-obilježju Prvom splitskom partizanskom odredu na Plokitama u Splitu osvanuo je ustaški simbol "U". Grafit je primijećen dan nakon godišnjice rođenja Ante Pavelića, poglavnika Nezavisne Države Hrvatske, no za sada nije poznato tko stoji iza vandalizma niti je li riječ o namjernoj simboličkoj poruci.

Spomen-obilježje na Plokitama označava mjesto na kojem je 11. kolovoza 1941. formiran Prvi splitski partizanski odred, čiji su pripadnici odatle krenuli u borbu protiv okupacijskih i kvislinških snaga tijekom Drugog svjetskog rata.

Ovo nije prvi put da je spomenik meta vandalizma. Zbog svog povijesnog značaja spomen-ploča je i ranije bila oštećivana u različitim incidentima.

Fotografije novog grafita ponovno su otvorile pitanje zaštite antifašističkih spomen-obilježja u Splitu, koja su posljednjih godina u više navrata bila na meti nepoznatih počinitelja.

Policija zasad nije izvijestila o počinitelju niti o okolnostima pod kojima je grafit nastao.