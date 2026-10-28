Na splitskom Orišcu planiraju se još 82 stana: Kvadrat i do 6.500 eura, a prometnice još čekaju uređenje!

Na području Duilova nastavlja se intenzivna stambena izgradnja. Projekt triju zgrada predviđa ukupno 82 stana i 128 garažno-parkirališnih mjesta. Dok se novogradnja oglašava po cijenama koje dosežu i 6.500 eura po četvornome metru, otvara se pitanje može li postojeća prometna infrastruktura pratiti širenje ovog dijela Splita.

Istočni dio Splita posljednjih godina prolazi kroz velike prostorne promjene. Nekadašnje poljoprivredne površine, plastenici i relativno rijetka stambena izgradnja sve više ustupaju mjesto višestambenim objektima. Posebno je to vidljivo na području Orišca, u širem prostoru Duilova, gdje se planiraju novi stambeni kompleksi.

Prema projektnoj dokumentaciji dostavljenoj redakciji Dalmacije Danas, na jednoj od lokacija predviđena je izgradnja triju stambenih zgrada s ukupno 82 stana i 128 garažno-parkirališnih mjesta.

Tri zgrade, 82 stana i velika podzemna garaža

Projekt predviđa tri zgrade označene slovima A, B i C.

U zgradi A planirano je 30 stanova, dok bi zgrade B i C trebale imati po 26 stanova.

Ukupna tlocrtna površina zgrada iznosi 1.425 četvornih metara, a površina podzemnog dijela građevine 2.375 četvornih metara.

Zgrada A trebala bi dosezati visinu od 11,89 metara, dok je za zgrade B i C predviđena visina od 14,89 metara.

Sve tri zgrade imale bi zajedničku podzemnu garažu na dvije razine.

Prema dostavljenoj dokumentaciji, koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi 0,30, što odgovara navedenim odredbama splitskog Generalnog urbanističkog plana.

Stanovi se oglašavaju, cijene dosežu gotovo 760 tisuća eura

Na tržištu nekretnina već se oglašava kompleks triju stambenih zgrada na Duilovu, čiji se opis i katnost podudaraju s dijelom dostavljene dokumentacije.

U oglasima agencije Biliškov nekretnine navedene su cijene od približno 4.500 do 6.500 eura po četvornome metru, ovisno o stanu, njegovoj površini i položaju.

Primjerice, stan površine 53,33 četvorna metra oglašava se za 253.317,50 eura, dok se stan površine 116,69 četvornih metara nudi za čak 758.485 eura.

Dodatno se naplaćuju parkirališna mjesta i spremišta. Prema oglasu, cijena garažnih mjesta iznosi 2.000 eura po četvornome metru, vanjskih parkirališnih mjesta 1.800 eura, a spremišta 2.200 eura po četvornome metru.

U oglasima je naveden rok izgradnje od 30 mjeseci od početka radova.

Ipak, prije konačnog povezivanja oglasa s dostavljenim projektom potrebno je potvrditi identitet investitora i građevne čestice.

Gradonačelnik upozorio: Orišac je doživio veliku izgradnju, a nema uređene prometnice

Upravo je prometna infrastruktura jedno od najvažnijih pitanja budućnosti Orišca.

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta nedavno je, predstavljajući gradske urbanističke projekte, najavio pokretanje urbanističkog plana uređenja Orišca.

Pritom je upozorio na činjenicu da je ovaj dio Splita već doživio intenzivnu izgradnju, dok prometnice nisu odgovarajuće uređene.

Ta izjava dodatno dobiva na težini kada se uzme u obzir nastavak izgradnje višestambenih objekata i povećanje broja stanovnika.

Samo jedan projekt s 82 stana mogao bi značajno povećati broj svakodnevnih automobilskih putovanja na lokalnim prometnicama, osobito u jutarnjim i poslijepodnevnim satima.

Komunalni radovi već su zahvatili ovo područje

Tijekom svibnja ove godine na raskrižju Puta Duilova, Puta Orišca i Maslinske ulice izvođeni su radovi u sklopu velikog projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin.

Radovi su zahtijevali privremenu regulaciju prometa i zatvaranje pojedinih dijelova prometnice.

Iako su ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju važna za daljnji razvoj naselja, pitanje prometne dostupnosti i dalje ostaje otvoreno.

Hoće li infrastruktura pratiti novu izgradnju?

Nova stambena izgradnja na Orišcu otvara nekoliko važnih pitanja.

Koliko je još stambenih projekata planirano na ovom području? Kakvi su kapaciteti postojećih prometnica? Hoće li se uz nove zgrade graditi i odgovarajući nogostupi, javna rasvjeta te druga komunalna infrastruktura?

Posebno je važno utvrditi kada će Grad Split pokrenuti najavljeni postupak urbanističkog uređenja Orišca i hoće li se planirati rekonstrukcija prometnica koje već danas opslužuju sve veći broj stanovnika.

Dalmacija Danas nastavit će pratiti razvoj ovog dijela Splita, uključujući status građevinskih dozvola, nove investicije i planove uređenja prometne infrastrukture.

Jer pitanje više nije samo koliko će novih stanova niknuti na Orišcu, nego i kakvu će kvalitetu života imati stanovnici ovog sve gušće izgrađenog dijela grada.