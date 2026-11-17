Večeras su tradicionalno na splitskom Mertojaku u organizaciji Gradskog kotara Mertojak zapaljene prve svijeće koje se u našem gradu pale povodom Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

Paljenje svijeća pred spomenikom hrvatskim braniteljicama i braniteljima i molitvu su predvodili predsjednica Vijeća GK Mertojak Jagoda Cicvarić Goreta, pročelnica za kulturu, baštinu i turizam Grada Splita Silvana Burilović Crnov, umirovljeni pukovnik Četvrte gardijske brigade HV-a Ivan Mršič, kotarski viječnik Dražen Nikolić i predsjedik DDK Mertojak Neno Čeko.

Bili su tu i učenici 3. b razreda Osnovne škole Mertojak sa učiteljicom, kao i polaznici vjeronauka iz Župe Svetog Josipa na Mertojaku i vjeroučiteljice i brojni gradani ovog kotara.