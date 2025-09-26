Na splitskom Lovrincu pokopan fra Luka Prcela

Na splitskom gradskom groblju Lovrinac danas je ispraćen dugogodišnji dominikanski svećenik fra Luka Prcela, koji je više od pedeset godina služio Bogu i hrvatskom narodu kao župnik u samostanu Svete Katarine (Sveti Dominik) u Splitu.

Fra Luka bio je poznat po svojoj čvrstoj vjeri, ali i po hrabrosti u teškim vremenima. Zbog svojih uvjerenja uhićen je i u 1980-im godinama proveo tri i pol godine u jugoslavenskim komunističkim zatvorima.

Na posljednjem ispraćaju okupili su se brojni svećenici, redovnici i redovnice, kao i vjernici koji su ga pratili kroz njegov životni put. U obredu je sudjelovao i splitsko-makarski nadbiskup u miru Marin Barišić, odajući počast svećeniku koji je, kako su istaknuli mnogi, “čitav život posvetio Gospodinu”.