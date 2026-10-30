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Na splitskom Lovrincu odana počast hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata

Uoči blagdana Svih svetih i Dušnog dana, na splitskom groblju Lovrinac danas su položeni vijenci i zapaljene svijeće u znak sjećanja na poginule hrvatske branitelje i civilne žrtve Domovinskog rata
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Počast onima koji su svoje živote položili za slobodnu i neovisnu Hrvatsku odali su predstavnici Splitsko-dalmatinske županije, Grada Splita, nadležnih ministarstava i braniteljskih udruga.

Među okupljenima bili su zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Stipe Čogelja, pročelnik županijskog Upravnog odjela za hrvatske branitelje, civilnu zaštitu i ljudska prava Damir Gabrić te predsjednik Gradskog vijeća Grada Splita Igor Stanišić.

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Vijenci su položeni, a svijeće zapaljene kod središnjeg križa i na groblju hrvatskih branitelja, čime je još jednom iskazana zahvalnost svima koji su dali život za domovinu.

Tradicionalno odavanje počasti uoči Svih svetih i Dušnog dana prilika je za prisjećanje na žrtvu hrvatskih branitelja i civila stradalih tijekom Domovinskog rata, ali i za očuvanje uspomene na njihovu ulogu u stvaranju samostalne Hrvatske.

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