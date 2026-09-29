Na splitskoj Zapadnoj obali usidreni morski divovi: 55-metarski Argo prima čak 26 gostiju

Drugi dan trećeg CROYA Yacht Charter Showa na splitskoj Zapadnoj obali protekao je u znaku luksuznih jahti, poslovnih sastanaka i stručnih edukacija, a najveću pozornost privlači impresivna flota od čak 36 charter plovila.

Među njima se posebno ističe 55-metarski Argo, najveća jahta ovogodišnjeg sajma, koja raspolaže s čak 13 kabina i može primiti do 26 gostiju. Odmah uz njega među glavnim "zvijezdama" sajma su Ohana, duga 49 metara, s 14 kabina i kapacitetom za čak 30 gostiju, te 43,5 metara dugi Dalmatino.

Pet potpuno novih jahti stiglo na tržište

Ovogodišnja flota donosi vrlo širok presjek hrvatske charter ponude, od katamarana kraćih od 20 metara pa sve do velikih superjahti s više paluba i brojnim članovima posade. Posebno je zanimljivo da je čak pet izloženih jahti izgrađeno upravo 2026. godine.

Među njima su Midori, novi Sunreef 70 Eco, Sea Dreams – Sunreef 60, Adriatic Pearl – Lagoon 55, Balance Šibenik – Azimut 82 te Zora Nua – HaySea 60. Riječ je o potpuno novim charter jahtama koje su ove sezone stigle na tržište. U kategoriji manjih crewed charter jahti posebno su zastupljeni katamarani, a uz spomenute brodove na Zapadnoj obali mogu se vidjeti i Good Vibes, Sinata, Nomad, Triwing Endor, Triwing Ossus, Farben, Lady M te motorni katamaran Amber One. Ponudu dodatno upotpunjuju motorne jahte Donna, WE2, Aglaya, Opal Adriatic i Ascend.

Od katamarana do superjahti

U segmentu između približno 24 i 30 metara izloženi su Balance Šibenik, Conte Alberti, Zatara II, Damari i Santa Clara. Riječ je o jednom od najzastupljenijih segmenata luksuznog yacht chartera – plovilima koja su dovoljno kompaktna za jednostavno krstarenje Jadranom, ali istodobno nude profesionalnu posadu, visoku razinu udobnosti i sadržaje namijenjene zahtjevnim gostima.

Iznad 30 metara počinje pravi superyacht segment. Na Zapadnoj obali tako su usidreni Novela, Dream, Gatsby, Rara Avis, Cornelia, Cynthia, Mirage IV, Renata, Ladyship i Marallure. Posebno mjesto zauzimaju luksuzni motorni jedrenjaci, odnosno motorsailori, koji su posljednjih godina postali svojevrsni hrvatski potpis na međunarodnom charter tržištu. Brodovi poput Rara Avis, Marallure i Dalmatino kombiniraju izgled tradicionalnijeg jedrenjaka s komforom, velikim palubama, profesionalnom posadom, gastronomijom i uslugom kakva se očekuje od suvremenog superyacht chartera.

Nije sve u veličini i luksuzu

No na CROYA sajmu jahte se ne ocjenjuju samo prema dužini, dizajnu i raskoši interijera. Jedna od glavnih vrijednosti sajma je mogućnost da međunarodni charter brokeri osobno upoznaju plovila, obiđu kabine i palube, provjere opremu, kušaju gastronomsku ponudu te razgovaraju s kapetanima i članovima posade.

Članica udruge i organizacijskog odbora CROYA-e Sash King naglašava kako je upravo posada ključna za konačno iskustvo gosta. "U crewed charteru upravo je ljudski faktor jedan od najvažnijih elemenata uspješnog chartera. Brod može biti prekrasan, nov, vrhunski opremljen i pratiti sve najnovije trendove, ali na kraju je posada ta koja stvara iskustvo gosta", poručila je King. Dodaje kako brod pruža platformu, ali upravo posada daje charteru život. Od komunikacije s gostima i prepoznavanja njihovih želja do procjene trenutka kada treba biti prisutan ili gostu ostaviti privatnost – sve to, naglašava, može presuditi hoće li iskustvo biti nezaboravno.

Stručna predavanja i natjecanje posada

Drugi dan sajma obilježilo je i stručno predavanje "Croatia – a coast designed for yachting", tijekom kojeg je Nikola Petričević iz Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije predstavio potencijale hrvatske obale, s posebnim naglaskom na središnju Dalmaciju. Članovi posada okušali su se i u Designer Water Competitionu, natjecanju koje organizira vodeća svjetska udruga brokera CYBA.

Zadatak im je bio kreirati inovativne i osvježavajuće aromatizirane vode, uz naglasak na ekološku održivost, smanjenje korištenja jednokratne plastike i očuvanje mora. Poslijepodnevni sati rezervirani su za nastavak B2B razgledavanja, dok će dan završiti popularnim Yacht Hop partyjima na izloženim jahtama. Riječ je o neformalnim druženjima na palubama uz zalazak sunca, tijekom kojih brokeri, kapetani i izlagači dodatno učvršćuju poslovne kontakte. Trećeg dana sajma slijede stručni seminar o poreznim i charter pravilima, Cocktail Competition te svečana dodjela nagrada najboljim posadama i chefovima ovogodišnjeg CROYA Yacht Charter Showa.