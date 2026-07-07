Na splitskoj Rivi patroliraju policajci iz cijele Europe: Turisti oduševljeni zajedničkim ophodnjama

Strani policijski službenici koji borave u Splitu u sklopu projekta „Sigurna turistička destinacija” , zajedno s policijskim službenicima Policijske uprave splitsko-dalmatinske, u zajedničkim međunarodnim ophodnjama obavljaju poslove u centru Splita. Na ovaj način domaći i strani policijski službenici svakodnevno su dostupni građanima i stranim turistima uz mobilni preventivni centar kojim je u poslijepodnevnim i večernjim satima stacioniran na rivi.

Tijekom obilaska centra grada ostvarili su brojne kontakte s državljanima iz svojih zemalja, ali i s drugim posjetiteljima koji su im prilazili, razgovarali s njima, tražili savjete i korisne informacije te se fotografirali za uspomenu iz Hrvatske. Posebno pozitivne reakcije su turista koji se susretnu s policijskim službenicima iz svojih država te ovaj način komunikacije dodatno pridonosi osjećaju sigurnosti i dobrodošlice.

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Projekt „Sigurna turistička destinacija” provodi se na području Splitsko-dalmatinske županije devetnaest godina i predstavlja primjer uspješne međunarodne policijske suradnje tijekom turističke sezone. Zajedničkim radom hrvatskih i stranih policijskih službenika olakšava se komunikacija s turistima, jača osjećaj sigurnosti i dodatno pridonosi kvaliteti boravka svih posjetitelja na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije.

Policijska uprava splitsko-dalmatinska i ove će godine nastavlja s preventivnim aktivnostima i zajedničkim ophodnjama, s ciljem održavanja povoljnog stanja sigurnosti te stvaranja ugodnog i sigurnog okruženja za građane i brojne turiste koji borave na našem području.