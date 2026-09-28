Na splitskoj Rivi osvanulo nešto posebno: Iza ovog prizora krije se poruka koju svi trebaju čuti

Na splitskoj Rivi osvanula je velika ružičasta vrpca ukrašena cvijećem, uz kratku i jasnu poruku: "Budimo podrška!". Instalacija, snimljena na najpoznatijoj splitskoj šetnici, najavljuje okupljanje koje u središte stavlja solidarnost sa ženama koje se suočavaju s rakom dojke.

Na njezinu postolju istaknuti su datum, vrijeme i poziv na prijavu za Race for the Cure Split 2026., koji će se održati u nedjelju, 4. listopada, u 11 sati na splitskoj Rivi. Sudionici se mogu uključiti trčanjem, hodanjem ili dolaskom kojim će podržati oboljele žene i njihove obitelji.

Što je Race for the Cure?

Race for the Cure međunarodno je sportsko-humanitarno događanje posvećeno podizanju svijesti o raku dojke i podršci oboljelima. Okuplja žene koje su prošle ili prolaze liječenje, njihove obitelji, prijatelje i građane koji žele pokazati da u suočavanju s bolešću nitko ne bi trebao biti sam. Kroz sudjelovanje i donacije podupire se rad organizacija i bolnica koje se bave borbom protiv raka dojke.

Splitsko izdanje prilika je da se cijela zajednica uključi u promicanje zdravlja i solidarnosti. Poziv je otvoren i onima koji žele potrčati i onima koji će poruku podrške poslati hodajući, zajedno s obitelji, prijateljima ili kolegama.

Podrška ženama i njihovim obiteljima

Uz događanje se posebno ističu važnost ranog otkrivanja raka dojke, zajedništvo i podrška tijekom liječenja. U Splitu inicijativa povezuje građane sa Županijskom ligom protiv raka – Split te podsjeća da dijagnoza snažno utječe i na svakodnevicu obitelji oboljele osobe.

Upravo tu poruku na Rivi prenosi ružičasta vrpca. Uz cvjetni ukras, u prvom je planu poziv prolaznicima da se uključe i nedjeljno prijepodne posvete podršci oboljelima.

Kako se prijaviti?

Prijave su dostupne putem stranice www.raceforthecure.eu. Od 28. rujna do 3. listopada građani se mogu prijaviti i na glavnom trgu Jadran u Mall of Splitu, gdje mogu preuzeti majice i startne brojeve. Ondje je omogućena i kupnja službenih majica za one koji žele podržati inicijativu, a neće sudjelovati u utrci.

Poruka s Rive stoga je i poziv Splićanima da u nedjelju naprave korak za druge – hodajući, trčeći ili jednostavno dolaskom i podrškom.