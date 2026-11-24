Splitsko odlagalište otpada Karepovac i tijekom 2027. godine trebalo bi primati znatne količine kamenog materijala potrebnog za njegov rad. Čistoća d.o.o. Split objavila je postupak javne nabave kojim traži dobavljača za sukcesivnu isporuku okvirno 8.900 tona materijala, uključujući nekoliko vrsta kamenog agregata, polomljeni kamen, tampon i jalovinu. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 93.000 eura bez PDV-a, odnosno 116.250 eura s PDV-om.

Natječaj je objavljen 13. studenoga, a ponude zainteresiranih dobavljača primaju se do 4. prosinca u 10 sati. Materijal će se dopremati na odlagalište prema potrebama naručitelja, a ugovorena cijena po toni uključivat će prijevoz i ostale troškove isporuke do Karepovca.

Nabavljaju se četiri vrste kamenog materijala

Prema opisu predmeta nabave, Čistoća planira nabavljati kameni agregat granulacije od 16 do 32 milimetra, tampon od 0 do 31,5 milimetara, polomljeni kamen granulacije do 250 milimetara te jalovinu granulacije do 63 milimetra. Riječ je o različitim vrstama materijala kakve se uobičajeno koriste pri održavanju radnih površina, pristupnih putova i drugih infrastrukturnih dijelova odlagališta.

Dokumentacija predviđa sukcesivne isporuke tijekom 2027. godine, što znači da se svih 8.900 tona neće dopremiti odjednom. Pri odabiru najpovoljnijeg dobavljača cijena će nositi 90 posto bodova, dok će preostalih deset posto ovisiti o mogućnostima dopreme materijala.

Karepovac je i dalje ključan za velik dio Dalmacije

Karepovac desetljećima predstavlja središnju lokaciju za odlaganje otpada s područja Splita i niza okolnih gradova i općina. Iako je 2017. godine započeo velik projekt njegove sanacije, dugoročno rješenje gospodarenja otpadom na području Splitsko-dalmatinske županije povezano je s izgradnjom regionalnog centra u Lećevici.

Upravo zbog višegodišnjeg čekanja na uspostavu novog sustava gospodarenja otpadom, svaka veća nabava povezana s Karepovcem privlači posebnu pozornost. Odlagalište mora imati odgovarajuće uvjete za rad, ali istodobno postoji pitanje njegovih preostalih kapaciteta i načina na koji će se zbrinjavati otpad do početka rada regionalnog centra.

Nabava ne otkriva koliko će se još otpada moći odlagati

Činjenica da Čistoća za 2027. godinu priprema nabavu gotovo devet tisuća tona kamenog materijala potvrđuje da se planiraju daljnje aktivnosti na lokaciji Karepovca. Međutim, iz ovog postupka nije moguće zaključiti koliko će novog otpada odlagalište još moći prihvatiti niti do kojeg će datuma biti u funkciji kao aktivni deponij.

Za potpuniju sliku budućnosti Karepovca ključni su aktualni podaci o preostalom kapacitetu odlagališta, napretku njegove sanacije i stvarnom roku uspostave novog sustava gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji.