Na snagu stupila EU direktiva 2023/970. U pitanju su plaće, evo što se mijenja...

- HGK pozdravlja donošenje direktive o transparentnosti plaća, smatramo da je to važan korak u poslovanju naših članica. Tu smo da našim članicama pomognemo u implementaciji ove direktive, da je na najbolji mogući način pokažemo kako je ova direktiva jedan dobar korak u smjeru održivog poslovanja i da ne treba predstavljati teret za poslovanje. - kratko je Marina Rožić, potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore za internacionalizaciju, komentirala seminar koji se održao na Matejuški u ponedjeljak, i na kojem su predstavnici zainteresiranih tvrtki mogli doznati detalje i kako uskladiti poslovanje s novim obavezama iz europske Direktive 2023/970.

Iza birokratskog broja krije se direktiva o transparentnosti plaća, konkretnije obavezi svih država članica pa tako i Hrvatske, da do 7. lipnja 2026. godine iskorijeni rodni jaz u plaćama i osigura jednaku plaću za rad jednake vrijednosti.

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Prva izvješća o razlikama u plaćama muškaraca i žena tvrtke s više od 150 zaposlenih moraju dostaviti već od 7. lipnja 2027. godine pa stoga i seminar u HGK…

- Ova direktiva govori da za jednako radno mjesto, za jednaki rad trebamo imati jednaku plaću bez obzira na rodnu pripadnost spolu. Donosi jedan malo drugačiji pristup politici plaća i politici napredovanja – naše kompanije, naše članice su više-manje vrlo dobro upoznate s direktivom. To nije nešto novo, stvari su poznate i postojeće i u našem Zakonu o radu. Ne donosi puno novoga, ali opet neke stvari se trebaju prilagoditi kako bi radnicima bilo transparentnije u kojem se položaju nalaze u odnosu na druge radnike te da znaju kako bi mogli bolje napredovati, odnosno pri zapošljavanju da budu upoznati sa svim detaljima platnog razreda u koji ulaze, za koji je raspisano njihovo buduće radno mjesto. - dodala je Rožić.

Ružica Kitanović pak ne smatra da je to baš tako jednostavno.

- Direktiva će biti izazov poslodavcima da se pripremi, pogotovo nekim manjim sustavima koji možda nemaju posložene sistematizacije radnih mjesta i sustave upravljanja plaćama. Ali i velikim sustavima koji su razvili nekakve sustave, ali iako su vodili brigu o ujednačenosti plaća između spolova, i dalje kroz vrijeme imaju neke zatečene situacije na kojima moraju raditi i u potpunosti usklađivati… Ključne izmjene najvjerojatnije se neće mijenjati kroz izmjene kolektivnih ugovora nego ostalim internim aktima poslodavaca. Kod nas čak ne mora biti da su do sada žene bile potplaćene, šaroliko je stanje: negdje, kod poslova istih složenosti, je bio muški spol favoriziran, no negdje i ženski. U pravilo nema velikih odstupanja, ali prostora za napredak uvijek ima.