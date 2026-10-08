"Na sjednicu sam došao izravno s bojišta!": Svjedoci povijesti otkrivaju što se događalo u Zagrebu kada je Hrvatska raskinula veze s Jugoslavijom

Danas je Dan Hrvatskog sabora, obilježava se i u sabornici svečanom sjednicom, taj veliki dan u hrvatskoj povijesti, kada je Republika Hrvatska prekinula sve pravne sveze sa SFRJ.

Bili su to ratni, teški i ponosni dani stvaranja Hrvatske. Napadan je Vukovar, Osijek, Zadar, Šibenik… Počinjala je opsada Dubrovnika. Čitava Hrvatska bila je pod uzbunama zbog zračne i opće opasnosti.

7. listopada 1991. u zločinačkom naumu tzv. JNA i njihove Kontraobavještajne službe raketirani su Banski dvori. Velikosrpski agresori htjeli su atentatom na predsjednika Tuđmana i hrvatski državni vrh obezglaviti Hrvatsku. Ali u tome nisu uspjeli.

Dana 25. lipnja već je u Hrvatskom saboru bila izglasana odluka o pokretanju postupka razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika. Tom činu prethodila je gotovo plebiscitarna odluka hrvatskih građana na referendumu o samostalnosti održanom 19. svibnja 1991.

Kada su 7. listopada 1991. raketirani Banski dvori, zastupnici su se samoinicijativno počeli skupljati u Saboru. Organiziran je hitan sastanak Kluba zastupnika HDZ-a.

Mlađahan je tada bio danas ugledni psihijatar dr. Davor Lasić, tadašnji saborski zastupnik, izabran kao predstavnik studenata u tadašnjem VUR-u. Za one koji ne znaju, tada su još na snazi bili stari zakoni i Sabor se sastojao od tri doma: Vijeća općina, Vijeća udruženog rada i Društveno-političkog vijeća.

Za važne odluke, kao što je ova o kojoj danas pišemo, sazivala bi se zajednička sjednica sva tri doma.

Tako i ova ratna sjednica o kojoj pišemo danas.

"Organiziran nam je prijevoz do Zagreba, bilo je dosta nas zastupnika iz Dalmacije, bio je Zagreb pod zamračenjem zbog zračne opasnosti, kao i čitava Hrvatska. Nakon raketiranja Banskih dvora spontano smo se okupili u Saboru. Sutradan, 8. listopada, prije početka sjednice prevezeni smo u zgradu INA-e. Nismo znali gdje točno idemo, niti dnevni red sjednice, bili su ratni uvjeti.

Sjednica je održana u podrumu Inine zgrade

Potpredsjednik Hrvatskog sabora Vladimir Šeks predložio je izglasavanje Odluke kojom Republika Hrvatska prekida sve pravne sveze s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ.

Odluku smo izglasali jednoglasno, bilo je to vrijeme kada se stvarala i branila Domovina. Teški, ali naši ponosni dani”, rekao nam je dr. Davor Lasić.

Juraj Buzolić bio je tada saborski zastupnik i upravitelj Hrvatske pošte i telekomunikacija Split. Puno se napravilo tada u sustavu veza ZNG-a, Hrvatske vojske, kao i onemogućavanja komunikacija agresorske JNA.

Sjeća se Jure tih dana:

"Svakodnevno smo djelovali u sustavu obrane Hrvatske. Bile su to jako važne stvari, telekomunikacije su tada bile sve u sustavu veza. Potpuno smo blokirali neprijatelja.

Na sjednicu Sabora probili smo se nekako preko Paga. Hrvatska je tada napadana iz zraka, s kopna, s mora…

Sjećam se te sjednice u podrumu INA-e. Zastupnici su srcem glasovali kada je Vladimir Šeks pročitao odluku."

Ante Gverić, tadašnji saborski zastupnik u prvom sazivu, došao je na sjednicu u Zagreb direktno sa sinjskog i vrličkog bojišta.

"Veliki su ti dani bili, teški, ozbiljni i ponosni. Na oduševljenje svih nazočnih zastupnika donesena je ta važna odluka za stvaranje Hrvatske.

Nakon glasovanja vratio sam se na bojišnicu, bilo je to vrijeme kad je svaki od nas davao sve za Domovinu."

A o ovom događaju iz hrvatske povijesti govorio je često i jedini zastupnik iz prvog saziva koji je i danas, 35 godina kasnije, u saborskim klupama, Andro Krstulović Opara:

"Noć prije stražario sam na fakultetu, na sjednicu sam došao u čizmama, tog dana donesena je važna odluka za hrvatsku samostalnost koju su ostvarili hrvatski branitelji predvođeni predsjednikom Tuđmanom."

Tako je tog, sada već povijesnog dana, 8. listopada 1991., iz ratnog Zagreba krenula vijest o toliko sanjanoj hrvatskoj samostalnosti.

Na bojišnicama se branila Domovina, ova generacija Hrvata dočekala je svoj vjekovni san.