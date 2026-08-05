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Na Sirobuji osvanula velika hrvatska trobojnica i natpis "OLUJA 95"

Duž ograde postavljena je velika hrvatska trobojnica

Brojni vozači koji tijekom dana prolaze splitskom Sirobujom mogli su primijetiti posebno uređeni nadvožnjak iznad prometnice. Duž ograde postavljena je velika hrvatska trobojnica, dok se u središnjem dijelu ističe natpis "OLUJA 95", uokviren prepoznatljivim crveno-bijelim kvadratima.

Prizor je postavljen povodom obljetnice vojno-redarstvene operacije "Oluja" te Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, koji se u Hrvatskoj obilježavaju 5. kolovoza. Nadvožnjak na Sirobuji nalazi se iznad jedne od najprometnijih splitskih prometnica, zbog čega je poruka vidljiva velikom broju građana, ali i putnika koji ulaze u grad ili iz njega izlaze.

Što je bila vojno-redarstvena operacija "Oluja"?

Vojno-redarstvena operacija "Oluja" započela je 4. kolovoza 1995. godine, a završila je nekoliko dana poslije. U operaciji su sudjelovale Hrvatska vojska i specijalna policija, s ciljem oslobađanja okupiranih dijelova hrvatskog teritorija. Jedan od ključnih trenutaka dogodio se 5. kolovoza, kada su hrvatske snage ušle u Knin, tadašnje središte pobunjenih Srba u Hrvatskoj. Na kninskoj tvrđavi podignuta je hrvatska zastava, a taj je datum postao simbol pobjede u Domovinskom ratu. Operacijom je oslobođen najveći dio dotad okupiranog teritorija, ponovno je uspostavljen ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske, a "Oluja" je postala jedna od presudnih vojnih i političkih prekretnica koje su dovele do završetka rata.

Obljetnica "Oluje" svake se godine obilježava diljem zemlje misama, polaganjem vijenaca, svečanim programima, koncertima i okupljanjima građana. Središnja državna proslava tradicionalno se održava u Kninu.

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