Na Sirobuji osvanula velika hrvatska trobojnica i natpis "OLUJA 95"

Brojni vozači koji tijekom dana prolaze splitskom Sirobujom mogli su primijetiti posebno uređeni nadvožnjak iznad prometnice. Duž ograde postavljena je velika hrvatska trobojnica, dok se u središnjem dijelu ističe natpis "OLUJA 95", uokviren prepoznatljivim crveno-bijelim kvadratima.

Prizor je postavljen povodom obljetnice vojno-redarstvene operacije "Oluja" te Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, koji se u Hrvatskoj obilježavaju 5. kolovoza. Nadvožnjak na Sirobuji nalazi se iznad jedne od najprometnijih splitskih prometnica, zbog čega je poruka vidljiva velikom broju građana, ali i putnika koji ulaze u grad ili iz njega izlaze.

Što je bila vojno-redarstvena operacija "Oluja"?

Vojno-redarstvena operacija "Oluja" započela je 4. kolovoza 1995. godine, a završila je nekoliko dana poslije. U operaciji su sudjelovale Hrvatska vojska i specijalna policija, s ciljem oslobađanja okupiranih dijelova hrvatskog teritorija. Jedan od ključnih trenutaka dogodio se 5. kolovoza, kada su hrvatske snage ušle u Knin, tadašnje središte pobunjenih Srba u Hrvatskoj. Na kninskoj tvrđavi podignuta je hrvatska zastava, a taj je datum postao simbol pobjede u Domovinskom ratu. Operacijom je oslobođen najveći dio dotad okupiranog teritorija, ponovno je uspostavljen ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske, a "Oluja" je postala jedna od presudnih vojnih i političkih prekretnica koje su dovele do završetka rata.

Obljetnica "Oluje" svake se godine obilježava diljem zemlje misama, polaganjem vijenaca, svečanim programima, koncertima i okupljanjima građana. Središnja državna proslava tradicionalno se održava u Kninu.