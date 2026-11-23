Južna Mađarska možda nije prva destinacija na koju pomislimo kada planiramo vikend-putovanje, no kad je samo jednom posjetite, upravo ona u svojoj jedinstvenoj raznolikosti postaje must have destinacija za vikend bijeg. Riječ je o mađarskoj Barany, nedaleko od hrvatske granice, destinaciji gdje se na relativno maloj udaljenosti nalaze gradovi bogate povijesti, vinska mjesta, dvorci, termalna lječilišta i hoteli koji su sami po sebi razlog za dolazak. Pečuh je zanimljiv zbog kulturne baštine i arhitekture, Villány zbog vina, a Harkány zbog termalne vode. Sve to može se povezati u putovanje od nekoliko dana, bez dugih vožnji i napornog programa izleta.

Hotel Essence- dobra polazna točka za istraživanje Pečuha

Za početak putovanja vrijedi odabrati Hotel Essence u mjestu Pogány, nekoliko kilometara od Pečuha. Ovaj hotel s pet zvjezdica zanimljiv je izbor za sve one koji žele spojiti razgledavanje grada s odmorom, ali i za one koji dio slobodnog vremena radije provode u hotelskim sadržajima. Uz udobno uređene sobe, ljubiteljima opuštanja na raspolaganju su bazeni, saune, masaže i različiti sadržaji za slobodno vrijeme.

Posebnost hotela je što je ponuda osmišljena za različite generacije. Wellness-prostori raspoređeni su tako da obitelji imaju svoju zonu, dok je drugi dio namijenjen odraslima koji žele mirniji odmor. Tu su i panoramske saune, finska i soft sauna, parna kupelj, kao i tretmani poput Float Spa iskustva i Alpha Sphere ležaljke. Za one kojima odmor ne znači samo ležanje uz bazen, hotel pruža niz jedinstvenih aktivnosti. U igraonici se nalaze kuglana, biljar, stolni nogomet i zračni hokej, a dostupne su i videoigre. Manje društvo može organizirati filmsku večer u privatnoj kinodvorani s 12 mjesta, uz kokice i piće. Posebno zanimljiva aktivnost je radionica izrade čokolade, tijekom koje se upoznaju osnovni koraci njezine proizvodnje i svi sami izrađuju praline ili čokoladne pločice.

Hotel Essence posebnu pažnju posvećuje i ljubiteljima dobre kapljice. U prostoru za kušanje vina goste očekuje impresivan izbor od više od 300 etiketa. Ponuda obuhvaća vina iz Villánya, Pečuha i Szekszárda, ali i širok izbor drugih mađarskih i međunarodnih vina. Uz vina, dostupni su i gin, viski i rum, kao i šampanjci te pjenušava vina. Uz pomoć hotelskog sommeliera moguće je upoznati različite vinske regije i otkriti nove etikete, a sve to bez potrebe za odlaskom iz hotela. Osim vinske priče, Hotel Essence svojim gostima nudi i gastronomsku ponudu koja zaokružuje iskustvo boravka. Mogućnost objedovanja u hotelu dodatna je prednost za goste koji žele uživati u kvalitetnoj hrani i piću, bez potrebe da svaki put napuštaju hotelski kompleks.

Pečuh - grad u kojem povijest priča posebnu priču

Od hotela do Pečuha stiže se kratkom vožnjom od 15 minuta. Pečuh je jedan od najstarijih mađarskih gradova, a njegov se izgled oblikovao pod utjecajem različitih kultura. U rimsko doba nosio je ime Sopianae, poslije je postao važno crkveno središte, a razdoblje osmanske vladavine ostavilo je tragove koji su i danas vidljivi u gradskoj arhitekturi. Među najpoznatijim znamenitostima je Katedrala sv. Petra i Pavla, čija četiri tornja dominiraju gradskom panoramom. U blizini se nalazi i ranokršćanski mauzolej, dio nekadašnje rimske nekropole Sopianae, koji je uvršten na UNESCO-ov popis svjetske baštine.

U srcu Pečuha, na trgu Széchenyi, nalazi se Gazi Kasim-pašina džamija, jedan od najvažnijih tragova osmanske vladavine u gradu. Podignuta je u 16. stoljeću na mjestu crkve Svetog Bartolomeja, a za njezinu gradnju poslužio je kamen srušene crkve. Nakon odlaska Osmanlija građevina je dobila novu namjenu – pretvorena je u katoličku crkvu, uz preinake kupole i unutrašnjosti te dogradnju oltara. Tako danas spaja obilježja dviju vjerskih i kulturnih tradicija.

Za sve one koje zanima umjetnost i dizajn nezaobilazna je Zsolnay kulturna četvrt. Nekadašnji tvornički kompleks obitelji Zsolnay danas je kulturni prostor s muzejima, izložbama i obnovljenim industrijskim zgradama. Obitelj Zsolnay proslavila se keramikom, a posebno je poznata eosinska glazura, čiji se metalizirani sjaj i promjene boja mogu vidjeti na brojnim ukrasnim predmetima i arhitektonskim detaljima. Posjet četvrti pruža dobar uvid u industrijsku i umjetničku povijest grada, a ulaznica od 25 eura vrijedi dva dana tijekom kojih možete posjetiti svih 9 izložbi koje se održavaju trenutačno u ovoj četvrti.

Dvorac Siklós - izlet u srednjovjekovnu Mađarsku

Između Pečuha i vinskog područja Villánya najbolje je napraviti stanku u Siklósu i posjetiti njegov srednjovjekovni dvorac. Dvorac Siklós jedan je od najbolje očuvanih povijesnih utvrđenih kompleksa u ovom dijelu Mađarske čija povijest seže u 13. stoljeće, a tijekom stoljeća mijenjao je vlasnike i izgled. Danas se mogu razgledati dijelovi utvrde, dvorišta i povijesni interijeri, a s položaja dvorca pruža se pogled na okolni krajolik.

Villány - vinsko središte južne Mađarske

Nakon Pečuha i Siklósa put vodi prema Villányu, mjestu koje je ime izgradilo na crvenim vinima. Ovdje su među najzastupljenijim sortama Cabernet Franc, Merlot i Cabernet Sauvignon, a upravo je Cabernet Franc postao jedan od zaštitnih znakova regije. Vinogradi na sunčanim obroncima, vinski podrumi i restorani čine Villány privlačnim odredištem za ljubitelje enogastronomije. Obilazak se najčešće pretvori u niz ugodnih zaustavljanja: kušanje vina, razgovor s vinarima, upoznavanje lokalnih sorti i ručak uz čašu vina. Uz tradicionalne podrume mogu se posjetiti i suvremene vinarije koje su vinskoj ponudi regije dale novo lice.

Viale Boutique Hotel - suvremeni smještaj usred vinske regije

Za boravak u Villányu zanimljiva je adresa Viale Boutique Hotel, otvoren u svibnju 2025. godine. Hotel s četiri zvjezdice raspolaže s 30 soba, a zamišljen je kao mjesto za odmor tijekom cijele godine, ne samo kao baza za vinske degustacije. Uređenje je suvremeno, s prirodnim tonovima i materijalima, a posebna pažnja posvećena je udobnosti soba i kvaliteti spavanja. Gostima su na raspolaganju wellness-prostor s panoramskim pogledom, jacuzzi, sauna i masaže kojima točku na "I" stavljaju tretmani koji koriste ulje sjemenki grožđa, što je zanimljiv detalj s obzirom na vinogradarski kraj u kojem se hotel nalazi. Gastronomija se oslanja na lokalne namirnice i proizvode manjih proizvođača, a hotel može pomoći i u organizaciji degustacija, biciklističkih izleta te aktivnosti u prirodi.

Viale je već u prvim godinama rada privukao pažnju struke i dobio nekoliko priznanja, među kojima su preporuka Michelin Guidea i nagrade iz područja hotelijerstva i dizajna. Planirano je i proširenje: kapacitet bi se trebao povećati na 40 soba, uz veći wellness, novi bazen, fitness-prostor i konferencijsku dvoranu. Završetak radova predviđen je za jesen 2027. godine.

Sauska - arhitektura, vino i gastronomija na jednoj adresi

Jedna od najzanimljivijih postaja u Villányu je vinarija Sauska koju ćete primijetiti vozeći se ovom destinacijom. Obiteljska vinska priča započela je u Tokaju, a 2006. godine proširena je i na Villány. Riječ je o dvjema mađarskim vinskim regijama s različitim karakterima: Tokaj je poznat po bijelim i desertnim vinima, dok je Villány posebno prepoznatljiv po crvenim sortama.

Sauska privlači i arhitekturom. Vinarija je smještena u vinogradarskom krajoliku, a njezin suvremeni kompleks objedinjuje proizvodnju, podrumske prostore i mjesta za degustacije. Posjetiteljima pruža priliku da upoznaju način proizvodnje i kušaju vina u prostoru koji se razlikuje od klasičnih malih vinskih podruma. U sklopu vinarije nalazi se restoran Sauska 48, važna gastronomska adresa Villánya. Kuhinja se oslanja na lokalne i sezonske namirnice, uz utjecaje mađarske i njemačke gastronomske tradicije. Ručak ili večera ovdje su prilika da se vinsko putovanje proširi i na okuse regije, a zbog interesa gostiju dobro je provjeriti raspoloživost i rezervirati stol prije dolaska.

Harkány - predah u termalnoj vodi

Od Villánya do Harkánya stiže se za dvadesetak minuta. Povijest ovog lječilišnog mjesta počinje 1823. godine, kada je tijekom isušivanja močvarnog područja otkrivena termalna voda. Već godinu poslije počelo se razvijati kupalište, koje je s vremenom postalo jedno od poznatijih lječilišnih odredišta u Mađarskoj. Centar ovog mjesta je Harkányi Gyógy-és Strandfürdő, kompleks s unutarnjim i vanjskim bazenima, termalnom vodom, wellnessom i saunama. Voda na izvoru doseže oko 62 °C, a poznata je po sadržaju sumpornih spojeva. U bazenima se koristi na temperaturama prilagođenima kupanju i lječilišnim programima.

Za odmor i ručak vrijedi svratiti u Dráva Hotel Thermal Resort, hotel s četiri zvjezdice nedaleko od kupališta. Hotel predstavlja zanimljivu postaju za sve koji žele spojiti termalni odmor s gastronomijom i dodatnim opuštanjem. Njegov restoran može biti dobra postaja nakon nekoliko sati provedenih u bazenima, a hotelski wellness pruža mogućnost nastavka odmora i opuštanja. Ugodne sobe čine ga i dobrom opcijom za one koji žele produžiti boravak u ovom dijelu Mađarske, umjesto da se Harkány zadrže samo na jednodnevnom izletu.

Južna Mađarska - nekoliko različitih razloga za povratak

Pečuh, Siklós, Villány i Harkány pokazuju koliko se različitih sadržaja može pronaći na relativno malom području južne Mađarske. Jedan dan može biti posvećen gradskoj povijesti i Zsolnay keramici, drugi dvorcu i vinskim podrumima, a treći termalnom kupanju i dobrom ručku. Hotel Essence i Viale Boutique Hotel pritom nude dvije različite baze za istraživanje regije – prvi u blizini Pečuha, drugi u samom vinskom kraju Villánya.

Za putnike iz Hrvatske prednost je (uz povoljne cijene) i blizina što ovu regiju Mađarske pretvara u destinaciju za produženi vikend ili dio godišnjeg odmora koji ćete posvetiti destinaciji koja ima puno toga za pokazati - i to cijele godine!