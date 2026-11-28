Među automobilima s kojima su HDZ-ovci došli u Šibenik na 22. Opći sabor te vladajuće stranke posebno se isticala rijetka verzija Mercedesa. Kako su doznala 24sata taj automobil pripada Davoru Adžiću, načelniku općine Tordinci u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Zanimljiva je činjenica i kako automobil s kojim je došao na skup u Šibenik Adžić nije upisao u imovinsku karticu, pa smo ga slijedom toga i nazvali.

- Je, ja sam bio u tom automobilu. To je automobil na moju firmu. Kada sam postao načelnik upravljačka prava u firmi sam, kako to predviđa i zakon, prebacio na fizičku osobu - rekao je Adžić za 24sata.

Dodaje i kako je riječ o automobilu koji je 2020. godište te koji je prešao oko 200 kilometara. Ovo je Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC, odnosno najjača dizelska izvedba Mercedesove X-klase. Prema cjeniku iz 2020. godine, nov je koštao i do 60 tisuća eura, ovisno o opremi.

X-klasa proizvodila se relativno kratko, od 2017. do 2020./2021., a X 350 d bila je njezina najjača serijska izvedba. Ima 3.0 V6 turbodizelski motor od 258 ks i 550 Nm, pogono je na sva četiri kotača, a od 0-100 je za 7,9 sekundi.

Inače, Adžić, vidljivo je u imovinskoj kartici, ima 70 postotni poslovni udio u tvrtki Landia d.o.o. gdje je ranije radio kao veterinar. I tamo se navodi kako je upravljačka prava prenio na fizičku osobu. Osim toga nositelj je OPG-a Davor Adžić.

Adžić kao načelnik mjesečno zarađuje nešto više od 2800 eura. Supruga mu je zaposlena u vinkovačkoj osnovnoj školi i tamo zarađuje oko 1700 eura. Uz to na godišnjoj razini od imovine i imovinskih prava dobije još 1404 eura. Načelnik je naveo i kako od APPRRR-a dobije poticaj od 23.890 eura na godišnjoj razini.

Od nekretnina ima kuću s okućnicom u Tordincima vrijednu 54.416 eura, a tu su još brojne oranice i apartman u mjestu Stinica od 46.452 eura. Od pokretnina upisan je John Deere od 9.954 eura i Toyota CHR od 6.875 eura.