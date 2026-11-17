Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) danas, 17. studenoga, započinje isplatu nacionalne naknade za starije osobe za listopad 2026. godine. Naknadu će primiti gotovo 20 tisuća građana, a iz državnog proračuna za tu je svrhu osigurano više od tri milijuna eura.

Isplata nacionalne naknade za starije osobe za listopad počinje u utorak, 17. studenoga 2026. godine, korisnicima koji imaju račune otvorene u poslovnim bankama.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, naknadu će primiti ukupno 19.627 korisnika, od kojih su čak 79,99 posto žene, a 20,01 posto muškarci.

Za isplatu je iz državnog proračuna osigurano ukupno 3.136.942 eura.

Koliko iznosi naknada?

Od 1. siječnja 2026. godine nacionalna naknada za starije osobe iznosi 160,22 eura mjesečno.

Riječ je o novčanoj naknadi namijenjenoj starijim građanima koji ne ostvaruju pravo na mirovinu i ispunjavaju zakonom propisane uvjete.

Tko ima pravo na nacionalnu naknadu?

Pravo na ovu naknadu može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života i ima prebivalište u Republici Hrvatskoj najmanje deset godina neprekidno prije podnošenja zahtjeva.

Uz taj osnovni uvjet potrebno je zadovoljiti i nekoliko dodatnih kriterija.

Podnositelj zahtjeva ne smije biti korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju.

Također, mjesečni prihod po članu kućanstva, ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini, ne smije prelaziti 320,44 eura, odnosno dvostruki iznos nacionalne naknade.

Pravo ne mogu ostvariti osobe koje primaju zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi ili imaju priznato pravo na uslugu smještaja prema tim propisima.

Dodatni uvjet odnosi se na ugovore o uzdržavanju. Osoba ne smije imati sklopljen ugovor o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja, osim ako je pokrenut postupak za raskid, utvrđivanje ništetnosti ili poništenje ugovora.

Kako podnijeti zahtjev?

Iz HZMO-a podsjećaju da se zahtjev za ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu može podnijeti tijekom cijele godine.

Zahtjev je moguće predati na tri načina:

Osobno u nadležnoj područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta.

Preporučenom poštom.

Elektroničkim putem kroz sustav e-Građani.

Zahtjev je dostupan na službenim stranicama HZMO-a, a elektroničko podnošenje moguće je putem HZMO-ove e-usluge.

Od kada se ostvaruje pravo?

Pravo na nacionalnu naknadu pripada od dana podnošenja zahtjeva, pod uvjetom da su ispunjeni svi zakonom propisani kriteriji.

Za korisnike mirovine koji obustave njezinu isplatu pravo na nacionalnu naknadu može početi od prvog dana nakon obustave isplate mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja.

Slično vrijedi i za korisnike zajamčene minimalne naknade, kojima pravo na nacionalnu naknadu može pripasti od prvog dana nakon prestanka prava na dosadašnju naknadu.

Za dodatne informacije građani se mogu obratiti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje na telefonske brojeve 01/4595-011 i 01/4595-022.