NA PUMPAMA OD UTORKA NOVI CJENIK Za 50 litara dizela ušteda samo 50 centi

Vlada Republike Hrvatske na današnjoj je sjednici donijela nove uredbe o regulaciji cijena goriva. Od utorka, 13. listopada, dizel će biti jeftiniji za jedan cent po litri, cijena benzina ostaje nepromijenjena, dok ukapljeni naftni plin poskupljuje za 12 centi po kilogramu.

Nove cijene goriva vrijedit će sljedećih sedam dana, a Vlada je odlučila zadržati dosadašnju razinu premija i trošarina.

Prema donesenoj uredbi, cijene benzina i plavog dizela ostaju iste, dok će vozači dizelskih vozila plaćati nešto manje. Istodobno, korisnike ukapljenog naftnog plina očekuje osjetnije povećanje cijena.

Ovo su nove cijene goriva od utorka

Benzin: 1,74 eura po litri – bez promjene

1,74 eura po litri – bez promjene Dizel: 1,83 eura po litri – pojeftinjenje od jednog centa

1,83 eura po litri – pojeftinjenje od jednog centa Plavi dizel: 1,38 eura po litri – bez promjene

1,38 eura po litri – bez promjene UNP za spremnike: 1,67 eura po kilogramu – poskupljenje od 12 centi

1,67 eura po kilogramu – poskupljenje od 12 centi UNP za boce: 2,25 eura po kilogramu – poskupljenje od 12 centi

Za vozače koji toče dizel promjena će biti gotovo neprimjetna. Primjerice, punjenje spremnika od 50 litara bit će jeftinije za 50 centi nego tijekom prethodnog tjedna.

Koliko bi gorivo koštalo bez Vladinih mjera?

Iz Vlade navode da bi cijene bile znatno više kada bi se slobodno formirale, bez ograničenja premija i smanjenja trošarina.

Prema njihovoj računici, bez mjera bi litra benzina stajala 1,95 eura, a dizela čak 2,13 eura. Plavi dizel koštao bi 1,47 eura po litri.

Ukapljeni naftni plin za spremnike dosegnuo bi 1,79 eura po kilogramu, dok bi cijena UNP-a u bocama iznosila 2,49 eura po kilogramu.

To znači da je, prema Vladinoj procjeni, regulirana cijena benzina niža za 21 cent po litri, a dizela za 30 centi po litri u odnosu na cijene koje bi vrijedile bez mjera.

Nove cijene vrijede sedam dana

Vlada je zadržala postojeći model izračuna najviših maloprodajnih cijena, koji se temelji na osnovnoj cijeni fosilnih goriva u prethodnom sedmodnevnom razdoblju i ograničenim premijama.

Nova uredba stupa na snagu u utorak, 13. listopada 2026. godine, i vrijedit će sedam dana, nakon čega slijedi novi obračun cijena.