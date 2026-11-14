Na Prokurativama dijelili papire s uputama za mimohod Frani Tenti: "Smrt, smrt, komunizmu smrt" jedan je od predviđenih povika

Na splitskim Prokurativama danas je počelo okupljanje u spomen na Franu Tentu, mladića koji je 1948. godine preminuo u zatvoru u Lepoglavi. No, pozornost privlače i papiri koje su dobili prolaznici koji su se zatekli na okupljanju. Na njima su otisnuta pravila ponašanja tijekom mimohoda, ali i popis povika koje bi sudionici trebali uzvikivati na putu prema Marjanu.

Okupljanje je započelo oko 16.30 sati, dok je polazak mimohoda prema Marjanu predviđen za 18 sati. Riječ je o događaju posvećenom sjećanju na Franu Tentu, koji je preminuo sa samo 20 godina.

"Smrt, smrt, komunizmu smrt" – povik koji se treba ponoviti tri puta

Na jednoj strani papira, iznad ilustracije na kojoj se mogu vidjeti baklje, lubanja, mač i drugi motivi, otisnut je popis povika predviđenih za mimohod. Prvi je "Frane Tente – s nama je", uz napomenu da se ponavlja tri puta. Slijedi "Smrt, smrt, komunizmu smrt", također s oznakom da se uzvikuje tri puta. Na popisu se nalazi i "Mučenik Frane Tente – s nama je", ponovno s predviđenim trostrukim ponavljanjem. Uz navedene povike, na papiru su otisnuti i "Marjane, Marjane..." te "Živjela Hrvatska...". Upravo su takve upute dobili prolaznici koji su se našli na Prokurativama, gdje se održava okupljanje prije početka mimohoda.

Stroga pravila: Nema alkohola, provociranja ni samostalnih izjava medijima

Druga strana papira donosi čak 12 pravila ponašanja za sudionike mimohoda. U prvom se pravilu ističe da je mimohod zamišljen kao dostojanstveno okupljanje u čast Frane Tente te da su svi sudionici dužni održavati mirno i primjereno ponašanje. Posebno se naglašava zabrana vrijeđanja i provociranja građana. "Govor mržnje, vrijeđanje ili provociranje prolaznika strogo je zabranjeno. Mimohod se održava u znaku poštovanja i sjećanja", stoji u trećoj točki pravilnika. Zabranjeno je i konzumiranje alkohola te drugih opojnih sredstava prije i tijekom mimohoda. Osobe pod vidljivim utjecajem bit će udaljene iz kolone. Organizatori traže i da se sudionici suzdrže od pušenja, jedenja i žvakanja žvakaćih guma tijekom samog mimohoda.

Sudionicima poručili da ne daju samostalne izjave medijima

Posebno je zanimljiva deseta točka pravilnika, koja se odnosi na komunikaciju s novinarima. "Sudionici ne smiju samostalno davati izjave medijima – za kontakt s javnošću zadužena je isključivo službena osoba organizatora", navodi se na papiru. Odmah potom dodaje se kako to sudionicima ipak ne oduzima pravo da izraze zbog čega su došli podržati mimohod.

U pravilima se također traži izbjegavanje korištenja mobitela i fotografiranja ako bi to ometalo kretanje kolone.

Transparenti, zastave i drugi simboli smiju se nositi samo uz prethodnu suglasnost organizatora, dok je isticanje stranih ideologija, stranačkih znakova i zabranjenih simbola izričito zabranjeno. Sudionici su upozoreni i da se trebaju kretati mirno, bez nepotrebnog zaustavljanja, uz održavanje razmaka. Kršenje pravila može rezultirati udaljavanjem s mimohoda, a za teže prekršaje predviđena je i mogućnost prijave nadležnim institucijama.

Mimohod prema Marjanu, mjestu događaja iz 1947. godine

Sudionici bi u 18 sati trebali krenuti prema Marjanu, mjestu koje se povezuje s događajima iz travnja 1947. godine. U noći s 9. na 10. travnja te godine na Marjanu je skinuta jugoslavenska zastava i istaknuta hrvatska trobojnica bez crvene zvijezde. Akcija je provedena na godišnjicu proglašenja Nezavisne Države Hrvatske.

Premda se taj događaj često povezuje s Franom Tentom, arhivska dokumentacija pokazuje da on nije bio osuđen za samo skidanje zastave. Prema znanstvenom istraživanju povjesničarke Blanke Matković, objavljenom 2017. godine u časopisu Tusculum, za skidanje jugoslavenske zastave i isticanje hrvatske trobojnice osuđen je Frane Bettini.

Tente je osuđen zbog drugih aktivnosti, među kojima su širenje protudržavnih letaka, iscrtavanje lika ustaškog poglavnika Ante Pavelića i povezivanje s HOP-om. Izrečena mu je kazna od tri godine zatvora s prisilnim radom.

Umro je u Lepoglavi sa samo 20 godina

Frane Tente, rođen u Mravincima pokraj Solina, preminuo je 8. studenoga 1948. godine u Kazneno-popravnom domu Lepoglava. Prema dokumentaciji koju je analizirala Blanka Matković, kao uzroci smrti navedeni su upala podrebrice, upala moždane ovojnice i tuberkuloza pluća. Mjesto njegova ukopa do danas je ostalo nepoznato.

Podsjetimo, splitski ogranak Domovinskog pokreta 2021. godine postavio je na vrhu Marjana, pokraj hrvatske zastave, spomen-ploču Frani Tenti. Gradsko vijeće Splita još je u proračunu za 2020. godinu predvidjelo sredstva za podizanje njegova spomenika, no spomenik nije izgrađen.