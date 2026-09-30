Na prijedlog gradonačelnika Bulja usvojena pomoć od 250 eura mjesečno za roditelje djece neupisane u vrtiće

Na prijedlog gradonačelnika Mira Bulja, Gradsko vijeće Grada Sinja usvojilo je Odluku o dodjeli novčane pomoći roditeljima djece koja zbog popunjenosti kapaciteta nisu upisana u dječje vrtiće na području grada. Pomoć iznosi 250 eura mjesečno po djetetu, a odnosi se na razdoblje od rujna 2026. do lipnja 2027. godine.

Riječ je o privremenoj socijalnoj i demografskoj mjeri kojom Grad Sinj želi roditeljima olakšati podmirivanje troškova skrbi za djecu. Za obitelji koje ostvare pravo tijekom svih deset mjeseci to znači ukupno 2.500 eura pomoći po djetetu.

Obrazlažući prijedlog na sjednici Gradskog vijeća, zamjenik gradonačelnika Denis Bobeta istaknuo je da je svrha ove mjere pružiti financijsku potporu roditeljima čija djeca, unatoč ispunjavanju uvjeta za upis, nisu dobila mjesto u vrtiću.

Pravo na pomoć mogu ostvariti roditelji i djeca s prebivalištem na području Grada Sinja koji su podnijeli zahtjev za upis za pedagošku godinu 2026./2027., uz uvjet da roditelji imaju prebivalište u Sinju najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za upis. Djeca trebaju biti na listi čekanja, uz iznimku predviđenu Odlukom za roditelje koji tijekom njezina važenja ispišu dijete iz jaslica i podnesu zahtjev za pomoć.

Za ostvarivanje prava potrebno je podnijeti pisani zahtjev na posebnom obrascu, a o pravu odlučuje nadležno upravno tijelo Grada Sinja.

Posebno je važan rok 15. listopada 2026. godine: prema usvojenom prijedlogu, roditelji koji do toga datuma podnesu zahtjev i ispune propisane uvjete ostvaruju pravo na pomoć i za rujan i listopad. Za zahtjeve podnesene poslije toga roka pravo se ostvaruje od prvoga dana sljedećeg mjeseca. Roditelji koji ispišu dijete iz jaslica ne mogu ostvariti pomoć za razdoblje u kojem je dijete koristilo program niti za razdoblje prije podnošenja zahtjeva.

Novčana pomoć dio je odgovora Grada na potrebe obitelji, uz nastavak ulaganja u povećanje vrtićkih kapaciteta. U obrazloženju Odluke istaknuto je da, unatoč povećanju broja odgojno-obrazovnih skupina i upisane djece, dio djece još čeka svoje mjesto. Ovom se mjerom nastoji ublažiti financijsko opterećenje njihovih roditelja dok se radi na osiguravanju dodatnih kapaciteta.