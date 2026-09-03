Na poznatom odmorištu na Dalmatini podiže se monumentalan spomenik "Dolazak Hrvata na more"

Na Odmorištu Krka Beelvedere, koje slovi za odmorište s najljepšim vidikovcem i gastronomskom ponudom na autocestama Europe, podiže se velebni spomenik „Dolazak Hrvata na more”. Spomenik se gradi sa sjeverne strane autoceste, točno nasuprot spomeniku Gospe od puta koji se nalazi s južne strane. Iako je spomenik Gospe od puta upitne umjetničke vrijednosti, odavno je postao prava turistička atrakcija i mjesto na kojem obvezno zastaju hodočasnici na svom putu prema Međugorju, javlja MOK.

Spomenik „Dolazak Hrvata na more” podiže se u sklopu obilježavanja 1100. obljetnice Hrvatskoga Kraljevstva. Izradio ga je kipar Anto Jurkić, a spomenik je zapravo trodimenzionalna verzija znamenite istoimene slike Otona Ivekovića. Idejno rješenje cijelog projekta potpisuje arhitekt Aleksandar Bašić.

Podizanje spomenika na platou Odmorišta Krka financira Družba „Braća Hrvatskoga Zmaja” uz pomoć donacija građana. Naime, njihov je projekt „Dolazak Hrvata na more” odbijen na natječaju Ministarstva kulture za dodjelu potpora i sufinanciranje projekata obilježavanja 1100. obljetnice Hrvatskoga Kraljevstva.

Spomenik na Odmorištu Krka bit će uistinu monumentalan, a njegova je izgradnja već pri samom završetku. Što će o ovom djelu reći likovni kritičari, teško je predvidjeti. Za sada je tek neobična činjenica da su Hrvati, koji prema nazivu djela dolaze na more, moru zapravo – okrenuli leđa. Likovi su okrenuti od mora prema sjeveru, dok su im mačevi upereni prema Skradinu.