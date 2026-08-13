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Na požaru u Lokvi Rogoznici trenutno je 76 vatrogasaca s 21 vozilom, stiže pomoć iz tri susjedne županije

Evo što kažu iz HVZ-a
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Velike vatrogasne snage i dalje se bore s požarom otvorenog prostora koji je izbio na području Lokve Rogoznice u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Prema informacijama Hrvatske vatrogasne zajednice, na terenu je trenutno 76 vatrogasaca s 21 vatrogasnim vozilom iz Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije.

Zbog zahtjevne situacije na požarište je upućena i ispomoć iz drugih županija. Iz Dubrovačko-neretvanske županije upućeno je osam vatrogasaca s dva vozila, iz Šibensko-kninske tri vatrogasca s jednim vozilom, dok iz Zadarske županije stiže još sedam vatrogasaca s dva vozila.

Tucaković stiže na požarište, vatra se brzo širi nošena burom. Počela je evakuacija

 

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Gašenje dodatno otežava jak vjetar koji puše na području priobalja i može naglo utjecati na smjer i brzinu širenja vatre. Zbog toga Hrvatska vatrogasna zajednica poziva građane na dodatan oprez.

Građanima se također upućuje apel da u slučaju uočavanja požara odmah nazovu vatrogasce na broj 193 te da se ne približavaju požarištu i postupaju prema uputama nadležnih službi.

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