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Na požaru na Braču u jednom trenutku bilo čak sedam protupožarnih zrakoplova

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i dalje sudjeluje u gašenju velikog požara na Braču. Na području Ložišća danas je u jednom trenutku djelovalo čak sedam protupožarnih zrakoplova, a na terenu je bio i helikopter Mi-171Sh
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Velike zračne snage angažirane su u borbi s požarom koji je zahvatio područje Ložišća na otoku Braču.

Prema informacijama Ministarstva obrane, Hrvatsko ratno zrakoplovstvo u gašenju sudjeluje s ukupno pet protupožarnih zrakoplova – tri Canadaira CL-415 i dva Air Tractora AT-802.

Koliko je situacija na požarištu zahtjevna najbolje pokazuje podatak da je danas u jednom trenutku na području Ložišća djelovalo čak sedam protupožarnih zrakoplova.

Osim zrakoplova, u akciju je bio uključen i helikopter Mi-171Sh, koji je također pružao potporu snagama na zemlji.

Zračne snage neprestano se izmjenjuju u gašenju, uzimajući vodu s mora i vraćajući se prema požarištu. Njihova pomoć posebno je važna na teško pristupačnim dijelovima terena, gdje vatrogascima na zemlji gašenje dodatno otežavaju uvjeti na požarištu.

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Borba s vatrom na Braču i dalje traje, a sve raspoložive snage ulažu napore kako bi se požar stavio pod potpunu kontrolu.

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