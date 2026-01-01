Na povratku s Malačke uočen izgubljeni psić: vlasnici, javite se

Na području Malačke prolaznici su primijetili malog psa koji je, prema svemu sudeći, zalutao. Objavu je poslala čitateljica Petra s molbom da se informacija podijeli kako bi se lakše pronašao vlasnik.

Apel čitateljice

“Vraćali smo se s Malačke i vidjeli da mali psić luta pa ako biste mogli podijeliti, molim vas. Imao je plavo-zelenu ogrlicu. Lijep pozdrav”, navodi Petra.

Poziv vlasnicima i građanima

Ako prepoznajete psa ili imate informacije o vlasniku, svaka dojava može pomoći da se životinja što prije sigurno vrati kući.

Napomena: Pas na fotografiji NIJE pas iz ove vijesti, fotografija je ilustrastivne naravi.