DOZNAJEMO Na posljednji ispraćaj Miše Kovača na Poljud dolazi i premijer Andrej Plenković

Na stadionu Poljud danas će biti održan veliki glazbeni ispraćaj Mate Miše Kovača, jednog od najpoznatijih i najvoljenijih hrvatskih pjevača. Prema informacijama do kojih je došla Dalmacija Danas, među okupljenima će biti i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji će se tako pridružiti brojnim građanima, prijateljima i kolegama legendarnog glazbenika.

Vrata poljudskog stadiona otvaraju se u 16 sati, dok službeni program počinje u 17 sati. Organizatori ispraćaja su HNK Hajduk, KNH Torcida Split i Hrvatska glazbena unija. Očekuje se da će Poljud biti ispunjen do posljednjeg mjesta, s obzirom na to da su sve 34 tisuće besplatnih ulaznica već podijeljene.

Policija objavila važne upute građanima

Zbog velikog broja posjetitelja Policijska uprava splitsko-dalmatinska najavila je posebnu regulaciju prometa u okolici stadiona. Od 11 sati promet je ograničen u Ulici VIII. mediteranskih igara, dok se od 14 sati ograničenja proširuju na dijelove Zrinsko-frankopanske ulice i Puta Supavla.

Policija je građanima preporučila da na Poljud dođu pješice ili javnim gradskim prijevozom jer će parkiranje u neposrednoj blizini stadiona biti ograničeno. Također je najavljeno da će policijski službenici prije, tijekom i nakon okupljanja snimati prostor stadiona i prilazne pravce.

Split se oprašta od glazbene legende

Na Poljudu će se od Miše Kovača pjesmom oprostiti brojni prijatelji i kolege, među kojima su Mladen Grdović, Dražen Zečić, Jole, Giuliano, Alen Nižetić i klapa Rišpet. Posebno emotivan trenutak očekuje se tijekom prolaska vozila s lijesom legendarnog pjevača atletskom stazom oko poljudskog travnjaka.

Podsjetimo, Mate Mišo Kovač preminuo je 31. listopada u 86. godini života. Vlada Republike Hrvatske proglasila je 3. studenoga Danom nacionalne sućuti. Današnji ispraćaj na Poljudu bit će prilika da se Split, Dalmacija i brojni obožavatelji posljednji put oproste od glazbenika čije su pjesme obilježile generacije.