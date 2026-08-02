Na popularnoj plaži na našem otoku otkrivena bakterija: Do daljnjega se ne preporučuje kupanje

Na plaži Bilin žal u Lumbardi na otoku Korčuli zabilježeno je kratkotrajno fekalno onečišćenje mora, zbog čega se građanima i turistima do daljnjega ne preporučuje kupanje.

Kako je priopćila Dubrovačko-neretvanska županija, tijekom redovitog ispitivanja kakvoće mora utvrđena je povišena koncentracija bakterije Escherichia coli, koja prelazi propisane granične vrijednosti.

Onečišćenje je otkriveno u sklopu šestog ovogodišnjeg redovitog ispitivanja kakvoće mora za kupanje koje provodi Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

Iz Zavoda navode kako će se uzorkovanje mora nastaviti sve dok analize ne pokažu da je onečišćenje prestalo. O slučaju su obaviješteni Inspekcija zaštite okoliša i druge nadležne inspekcijske službe, koje će poduzeti daljnje mjere u skladu sa svojim ovlastima.

Do dobivanja novih rezultata građanima se preporučuje da izbjegavaju kupanje na toj plaži.