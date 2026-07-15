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Na Poljudu je bio najbolji, a sada je napravio grešku: Mogao biti sjediti na klupi

Novo pojačanje

Hajduk je sjajno otvorio novu sezonu, u prvoj utakmici prvog pretkola Europske lige slavili su protiv Žiline (2:0), strijelci su bili Brajković i debitant Dalisson de Almeida, novo pojačanje koje je stiglo ovoga ljeta iz Cordobe.

Dalisson je oduševio u prvom susretu protiv Žiline, ali zbog jedne pogreške mogao je biti ozbiljno kažnjen. Kako doznaju 24sata, Brazilac je ovaj tjedan zakasnio na trening pa se pojavila informacija kako bi u uzvratu protiv Žiline mogao biti sjediti na klupi. 

Kako 24sata navode, najvjerojatnije će proći samo s novčanom kaznom i trebao bi zaigrati od prve minute protiv Žiline. 

Bijeli su jutros otputovali na uzvrat, a u popodnevnim satima na stadionu u Žilini odradit ćeposljednji trening pred utakmicu. U odnosu na prvu utakmicu, trener Gonzalo Garcia može računati na Bambu, koji je odradio utakmicu suspenzije zbog crvenog kartona koji je dobio u prošloj sezoni. 

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