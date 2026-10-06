Na Poljud stigli gluhi navijači iz cijele Hrvatske: "Želimo novi stadion dostupan svima"

Velika utakmica Hrvatske i Španjolske na Poljud je privukla navijače iz svih krajeva, a među njima je i velik broj gluhih navijača koji su stigli u Split kako bi pružili podršku Vatrenima.

Predsjednik Udruge gluhih navijača hrvatske nogometne reprezentacije Miro Opačak ističe kako žele pokazati da gluhe i nagluhe osobe trebaju biti ravnopravan dio velikih sportskih događanja.

„Na tribinama želimo zajedno navijati, bodriti Vatrene i biti dio zajedništva koje povezuje sve hrvatske navijače“, poručili su.

Dolazak na Poljud iskoristili su i kako bi poslali jasnu poruku o budućnosti splitskog stadiona.

„Želimo novi i moderni stadion Poljud!“, poručuju gluhi navijači.

Naglašavaju kako budući stadion treba biti pristupačan svim navijačima, uključujući gluhe i nagluhe osobe, kako bi svi mogli ravnopravno pratiti utakmice i uživati u sportskim događanjima.

Njihova ljubav prema hrvatskoj reprezentaciji ne zaustavlja se na utakmicama u Hrvatskoj. Opačak navodi kako je zajedno s još četvero gluhih navijača pratio hrvatsku reprezentaciju i na utakmicama Svjetskog nogometnog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi.

Navijački put sada nastavljaju u Splitu, gdje će s tribina Poljuda ponovno pružiti podršku hrvatskim reprezentativcima.

„Gluhi navijači Hrvatske uz Vatrene – zajedno za Hrvatsku i zajedno za novi Poljud!“, zaključio je Miro Opačak.