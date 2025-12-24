Na području Splita nestao 85-godišnjak

Pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja iz Splita tijekom cijele noći provode opsežnu potragu za Slobodanom Čobanovim (85), kojem se u utorak poslijepodne izgubio svaki trag.

Posljednji put je viđen na području splitskih Meja, nakon čega mu se gubi svaki kontakt. Nestali muškarac visok je oko 165 centimetara, ima sijedu kovrčavu kosu i smeđe oči.

U trenutku nestanka bio je odjeven u sivu trenirku, košulju s plavo-sivim kockastim uzorkom te je nosio crne tenisice.

HGSS apelira na građane da, ako imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u potrazi, odmah obavijeste nadležne službe.