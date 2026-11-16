Na području dalmatinske općine krenula velika akcija: Kreću izmjere tisuća parcela i zgrada, provjerite je li i vaša nekretnina na popisu!

U okviru provedbe Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2026. godinu u ponedjeljak, 16. studenoga 2026. godine otvoreni su radovi na katastarskim izmjerama na području Općine Lovreć za dio katastarske općine (k.o.) Studenci.

Obuhvaćeno je 3973 katastarske čestice i 1081 zgrada na ukupno 234 hektara površine.

Katastarske izmjere otvorili su glavni ravnatelj Državne geodetske uprave Antonio Šustić i načelnik Općine Lovreć Petar Petričević u nazočnosti predstavnika tvrtke izvoditelja geodetskih radova.

„Riječ je o nastavku katastarskih izmjera na ovom području koje se provode u okviru Višegodišnjeg programa. Time će se osigurati ažurni podaci o nekretninama, a što je i jedan od preduvjeta gospodarskog razvoja. Kao i do sada, vjerujemo da će suradnja s lokalnom samoupravom, ali i vlasnicima nekretnina biti uspješna, a što je i ključni korak pri utvrđivanju stvarnog stanja na terenu“, izjavio je glavni ravnatelj Antonio Šustić.

Na području čitave Splitsko-dalmatinske županije, Godišnjim programom za 2026. predviđene su izmjere na području Grada Imotskog za dio k.o. Vinjani, na području Općine Podbablje za dijelove k.o. Poljica i Podbablje. Izmjere će se provoditi i na području Općine Dicmo za dijelove k.o. Kraj i Prisoje, zatim na području Grada Trilja za dio k.o. Vojnić Sinjski, na području Grada Omiša za dijelove k.o. Slime i Kostanje, na području Općine Klis za dijelove k.o. Vučevica i Klis te na području Općine Muć za dio k.o. Donji Muć. Na području Općine Šestanovac izmjere će se provesti za dio k.o. Kreševo, a na području Općine Postira za dijelove k.o. Postira i Dol.

Provjerite je li vaša katastarska čestica obuhvaćena izmjerom

Izmjere na terenu provode se isključivo u katastarskim općinama obuhvaćenima godišnjim programom objavljenim na mrežnim stranicama visegodisnjiprogram.dgu.hr . Građani mogu brzo i jednostavno provjeriti je li njihova katastarska čestica obuhvaćena postupkom izmjere: dovoljno je unijeti podatke o katastarskoj čestici na mrežnoj stranici https://sni.dgu.hr/obiljezavanje/ i provjeriti nalazi li se ona unutar područja obuhvaćenog izmjerom.

Javni skupovi

Pozivaju se svi vlasnici nekretnina da sudjeluju na javnom skupu na kojem će geodetski izvoditelj, predstaviti postupak izmjere, tijek aktivnosti na terenu te prava i obveze vlasnika. Točni termini i mjesta održavanja javnih skupova bit će pravovremeno najavljeni putem medija.

Nakon održanih skupova uslijedit će izmjere na terenu, a vlasnici će na kućne adrese dobiti pozive s točno određenim terminima obilježavanja zemljišta.

Koje su obveze vlasnika u tijeku katastarske izmjere?

Odazvati se pozivu na obilježavanje zemljišta i, po potrebi, prethodno obići katastarske čestice sa susjednim vlasnicima kako bi mogli pokazati granice;

obilježiti granice zemljišta trajnim međnim oznakama koje osigurava geodetski izvoditelj;

pripremiti dokumentaciju kojom dokazuju vlasništvo, poput rješenja o nasljeđivanju, kupoprodajnih ugovora i drugih isprava, kao i građevinske i uporabne dozvole ili druge akte za izgrađene objekte;

biti prisutni na katastarskoj čestici tijekom geodetske izmjere te provjeriti jesu li snimljene upravo one granice koje su prethodno pokazali i obilježili;

nakon dovršetka terenskog dijela, odazvati se pozivu na predočavanje elaborata katastarske izmjere.

Što ako se vlasnici ne mogu odazvati pozivu na obilježavanje?

Ako vlasnik nije u mogućnosti osobno sudjelovati u postupku, može ovlastiti drugu osobu da ga zastupa. Ako to nije moguće, potrebno se javiti u terenski ured prije termina obilježavanja za dogovor o dostavljanju podataka.

Izostanak sudjelovanja ne znači gubitak vlasničkih prava, no aktivnim sudjelovanjem vlasnici mogu pridonijeti točnosti podataka o svojim nekretninama i zaštiti svojih prava i interesa.

O Višegodišnjem programu

- Višegodišnji program pokrenula je Vlada Republike Hrvatske, a provodi ga Državna geodetska uprava. Riječ je o jednom od najopsežnijih projekata u području zemljišne administracije u Republici Hrvatskoj, a glavna mu je aktivnost obnova katastra i zemljišnih knjiga za oko 600 tisuća hektara zemljišta u građevinskim područjima i područjima oko građevinskih zona. Pristup obnovljenim katastarskim i zemljišnoknjižnim podacima osiguran je digitalno, putem postojeće jedinstvene pristupne točke, svim građanima, zainteresiranim stranama i gospodarstvenicima na portalu Uređena zemlja .