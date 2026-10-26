Na Perunu 16 konja i 120 članova kluba, a zbog planova s milijunima kubika iskopa ranču prijeti nestanak: "Nitko mi nije ponudio nikakvu alternativu"

Sudbina bivšeg kamenoloma Perun, smještenog na granici Splita i Podstrane, ponovno je u središtu pozornosti. Ovoga puta o mogućem dovoženju golemih količina materijala iz iskopa progovorio je Denis Zeljko, predsjednik Konjičkog kluba Dalmacija Equino i voditelj ranča koji već gotovo deset godina djeluje na prostoru nekadašnjeg kamenoloma.

Na konferenciji za medije održanoj upravo na Perunu okupili su se i Rade Popadić, predsjednik udruge Žrvanj, Špiro Vlajić, novoizabrani predsjednik Mjesnog odbora Žrnovnica, Luka Jovanović, nezavisni vijećnik Općinskog vijeća Podstrane, te Zvonko Asanović, umirovljeni brigadir Hrvatske vojske i član konjičkog kluba.

Zajednička im je poruka da se bivši kamenolom mora sanirati, ali da javnost prije bilo kakvih radova mora znati što će se ondje raditi, na temelju kojih projekata i s kakvim posljedicama za okoliš i postojeće sadržaje.

"Na jednom sastanku spominjali su tri, a na drugom osam milijuna kubika"

Zeljko tvrdi da je za planove vezane uz dovoz iskopa doznao gotovo slučajno, nakon što je Gradu Splitu i Općini Podstrana predstavio vlastiti projekt razvoja konjičkog sporta.

– Poslao sam projekt razvoja konjičkog sporta Gradu Splitu i Općini Podstrana. Iz Podstrane su me pozvali na sastanak, ali umjesto razgovora o projektu, glavna tema bila je da se ovdje planira odlagalište materijala iz iskopa. Tada se spominjalo tri milijuna kubičnih metara, a poslije sam na sastanku u Hrvatskim cestama čuo i brojku od osam milijuna kubika – ispričao je Zeljko.

Naglašava da mu nije jasno kako se došlo do tih količina ni kakav bi materijal trebao završiti u kamenolomu.

Važno je istaknuti da su to brojke koje Zeljko prenosi sa sastanaka, a ne službeno potvrđene količine predviđene za Perun. Konačan obujam eventualnog dovoza materijala zasad nije javno razjašnjen.

Prema Zeljkovim riječima, jedan od planova koje je imao priliku vidjeti predviđa i izmjene postojećeg ulaza na područje ranča, uključujući prostor na kojem se nalaze štale.

– Prema tom planu, tu bi se radio ulaz za kamione i postavljala vaga. To znači da mi ovdje više nemamo što tražiti. Nitko mi nije ponudio nikakvu alternativu. Tražio sam od Grada Splita razgovor o zamjenskoj lokaciji, ali do konkretnog rješenja nismo došli – upozorio je.

Deset godina rada, 16 konja i 120 članova

Na prostoru koji je desetljećima bio obilježen eksploatacijom kamena danas se nalazi ranč s 16 konja, a klub, prema riječima njegova predsjednika, okuplja približno 120 članova.

Zeljko ističe da su tijekom godina velik dio sadržaja uredili vlastitim radom, bez oslanjanja na proračunska sredstva.

– Sve smo sami napravili. Ne koristimo proračunska sredstva, ne prijavljujemo se na natječaje. Godinama volontiramo i radimo s ljudima kojima je takav sadržaj potreban. Mislim da smo barem zaslužili razgovor – poručio je.

Posebno naglašava rad s djecom, uključujući terapijsko jahanje, ali i činjenicu da je ranč postao mjesto okupljanja sportaša i ljubitelja životinja.

Dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da je, kako kaže, riječ o prostoru koji koristi na temelju najma od crkvenog vlasnika zemljišta na podstranskom dijelu kamenoloma.

Sam plato ima približno četiri hektara, odnosno 40.000 četvornih metara. Oko dvije trećine platoa administrativno pripada Gradu Splitu, a preostala trećina Općini Podstrana.

Strma cesta, jaka bura i oborinske vode: "Tko će jamčiti sigurnost?"

Osim opstanka ranča, Zeljko upozorava i na prometne te okolišne probleme koji bi mogli nastati intenzivnim dovozom materijala.

Posebno ističe postojeću pristupnu cestu, kojom bi, prema planovima koje je vidio, trebali prometovati teški kamioni.

– To je strma cesta na kojoj nema dovoljno prostora za mimoilaženje velikih kamiona. Ovdje su i iznimno jaki udari bure. Prašina se već sada širi prema Korešnici, a oborinske vode s platoa slijevaju se niz cestu prema glavnoj prometnici i rijeci Žrnovnici – kazao je.

Smatra da bi prije bilo kakve odluke o dovozu velikih količina materijala trebalo jasno dokazati da pristupna prometnica može podnijeti takav teret te da neće doći do ugrožavanja sigurnosti prometa, okolnih naselja i rijeke.

Žrvanj: "Sanacija je potrebna, ali to nije isto što i odlaganje iskopa"

Predsjednik udruge Žrvanj Rade Popadić podsjetio je da se udruga više od dva desetljeća bavi zaštitom prirodne i kulturne baštine Žrnovnice te da je upravo borba protiv negativnih posljedica rada kamenoloma bila jedan od razloga njezina osnivanja.

– Stanovnici Žrnovnice desetljećima su živjeli uz aktivni kamenolom. Kada je prestala eksploatacija, nadali smo se da će ovaj prostor konačno dobiti drukčiju budućnost. U prošlosti smo čak morali fizički sprječavati pokušaje nelegalnog odlaganja otpada. Zato smo odmah podržali dolazak konjičkog kluba jer je prostoru donio sadržaj koji ne opterećuje okoliš, nego ga obogaćuje – rekao je Popadić.

Ističe da udruga ne osporava potrebu sanacije. Naprotiv, smatra je nužnom zbog nestabilnih stijena i posljedica dugogodišnjeg iskorištavanja kamena.

Međutim, upozorava da se mora jasno razlikovati sanacija opasnih dijelova kamenoloma od mogućeg korištenja prostora za prihvat viška materijala s drugih gradilišta.

– Mi nismo protiv razvoja niti protiv sanacije. Ovaj prostor mora se sanirati zbog sigurnosti ljudi i okoliša. Ali tražimo potpunu transparentnost. Želimo vidjeti projekt sanacije, znati što se planira i kakva će biti konačna namjena prostora. Ne može se najprije govoriti o milijunima kubika materijala, a da javnost nema pred sobom projekt koji bi to objasnio – naglasio je Popadić.

Posebno je istaknuo da, prema informacijama kojima raspolaže udruga, za splitski dio kamenoloma još nije javno predočen odgovarajući projekt sanacije.

Dodao je da je Grad Split na ranijem radnom sastanku s predstavnicima udruge, prema njegovim riječima, najavio da će od Županije tražiti uklanjanje planske mogućnosti odlaganja otpada na Perunu, ali da takva izmjena još nije provedena.

Traže da Perun postane prostor javnih i društvenih sadržaja

Popadić smatra da je upravo sada, tijekom pripreme novog splitskog Generalnog urbanističkog plana, prilika da se dugoročno odredi budućnost ovog prostora.

– Tražimo da Grad Split svojim GUP-om predvidi ovaj prostor za društvene i javne sadržaje. Konjički klub treba nastaviti djelovati, a ako sanacija zahtijeva privremeno izmještanje, onda se mora osigurati zamjenska lokacija. Nakon sanacije ovaj prostor mora služiti ljudima, a ne ponovno postati mjesto na koje će se nešto dovoziti i odlagati – poručio je.

Zanimljivo je da i postojeći Prostorni plan uređenja Općine Podstrana predviđa buduće sportsko-rekreacijsko i izletničko-turističko korištenje područja Peruna.

Članak 76. tog plana izričito navodi biološku sanaciju i dovođenje prostora u približno prirodno stanje, a dopušta i buduće sportske, rekreacijske te druge prateće sadržaje. Istom odredbom propisano je da se radovi sanacije mogu izvoditi samo na temelju projekta koji mora odobriti predstavničko tijelo Općine Podstrana.

Novi predsjednik MO Žrnovnica: "Zbog Peruna smo se i politički angažirali"

Posebnu težinu konferenciji dala je prisutnost Špira Vlajića, koji je samo nekoliko dana ranije službeno preuzeo dužnost predsjednika Mjesnog odbora Žrnovnica.

Njegova nezavisna lista na izborima 27. rujna osvojila je četiri od sedam mjesta u Vijeću Mjesnog odbora, čime je dobila samostalnu većinu.

Vlajić, koji je ujedno dugogodišnji član Upravnog odbora udruge Žrvanj, otvoreno je rekao da je problem Peruna bio jedan od ključnih razloga njegova političkog angažmana.

– Upravo je ovo jedan od razloga zbog kojih smo izišli na izbore. Kada smo postavljali pitanja, nismo dobivali konkretne odgovore. Sada ćemo kroz Mjesni odbor nastaviti tražiti dokumentaciju i obraćati se Gradu, državi i svim nadležnim institucijama – poručio je Vlajić.

Prema njegovim riječima, o sumnjama na nepravilnosti već su obaviješteni Državni inspektorat i Državno odvjetništvo, ali odgovore na dio prijava još očekuju.

Posebno upozorava na potrebu zaštite rijeke Žrnovnice i razjašnjavanja pravne osnove za eventualni dovoz iskopa.

– Želimo znati postoji li odgovarajući rudarski projekt, jesu li ispunjeni svi uvjeti i na temelju čega se uopće razgovara o dovozu materijala. Ne možemo prihvatiti da se o budućnosti prostora odlučuje bez jasnih odgovora lokalnoj zajednici – istaknuo je.

Jovanović: "Govorili su nam da su to medijske spekulacije, a onda sam dobio dokumente o sastancima"

Nezavisni vijećnik Općinskog vijeća Podstrane Luka Jovanović također je izrazio nezadovoljstvo dostupnošću informacija.

Tvrdi da su predstavnicima lokalne zajednice planovi oko Peruna ranije predstavljani kao medijske spekulacije, dok je naknadno, koristeći Zakon o pravu na pristup informacijama, doznao za sastanke nadležnih institucija.

– Govorilo nam se da Općina nema puno informacija i da su to medijske spekulacije. Naknadno sam doznao da su održavani sastanci Grada Splita i nadležnog ministarstva na kojima se razgovaralo o mogućem povezivanju projekta sanacije Peruna s projektom Hrvatskih cesta – rekao je Jovanović.

Zatražio je podatke o sudionicima sastanaka, zaključcima, zapisnicima i eventualnim audiosnimkama, ali tvrdi da nije dobio sve tražene informacije.

Prema njegovim riječima, zasad je dostupan elaborat koji opisuje postojeće stanje eksploatacijskog polja, ali nije jasno predstavljen projekt koji bi odredio način provedbe budućih radova i eventualnog prihvata materijala.

– Još uvijek nije jasno što bi se točno dovozilo, u kojim količinama i na temelju kojih dozvola. Mi tražimo da sve bude potpuno transparentno – zaključio je.

Branitelji stali uz konjički klub: "Ovdje se radi nešto vrijedno za cijelu zajednicu"

Potporu Denisu Zeljku dao je i Zvonko Asanović, brigadir u mirovini i član kluba, koji je posebno istaknuo njegov rad s hrvatskim braniteljima, djecom i osobama s posebnim potrebama.

Naglasio je da jahanje i rad s konjima imaju važnu rekreacijsku, edukativnu i rehabilitacijsku dimenziju.

– Denis je hrvatski branitelj koji je vlastitom inicijativom organizirao konjički klub. Radi s djecom, braniteljima i ljudima kojima takve aktivnosti mnogo znače. Velik dio toga radi volonterski, bez naplate i bez oslanjanja na državna sredstva – rekao je Asanović.

Smatra da bi eventualnim gašenjem ranča Split izgubio vrijedan sportski, turistički i društveni sadržaj.

– Djeci se ovdje omogućuje bavljenje sportom i razvijanje odnosa prema životinjama. To nije samo jahanje, nego i odgoj, druženje i zdrav način života. Takve sadržaje treba čuvati i razvijati – poručio je.

Grad Split ranije odbacio odlaganje, ali razgovori o iskupu s ceste ipak su vođeni

Podsjetimo, Dalmacija Danas još je u kolovozu objavila da se Perun u dokumentaciji Hrvatskih cesta pojavljuje kao lokacija povezana s viškom iskopa s projekta brze ceste TTTS – Dugi Rat.

Grad Split tada je javno poručio da se protivi odlaganju otpada na Perunu te da se postupak sanacije odnosi na stabilizaciju terena i zaštitu okoliša.

Međutim, dokumentacija o kojoj je Dalmacija Danas izvijestila početkom listopada pokazala je da je Ministarstvo gospodarstva sazvalo sastanak upravo radi razmatranja prijedloga Hrvatskih cesta da se višak iskopa s buduće prometnice eventualno iskoristi u postupku tehničke sanacije Peruna.

To ne znači da je dovoz materijala odobren ili da su ispunjeni uvjeti za njegovu provedbu, ali potvrđuje da se o povezivanju dvaju projekata službeno razgovaralo.

Stanovnici Žrnovnice još su početkom rujna, preko tadašnje vijećnice Tanje Soldić, tražili da im se dostave svi relevantni dokumenti i da se prije bilo kakvih radova razjasni tko je, kako i na temelju kojih akata odredio Perun kao moguću lokaciju za prihvat iskopa.

Nakon rujanskih izbora i promjene vodstva Mjesnog odbora, isto pitanje sada otvara i novi predsjednik Vlajić.

Ključno pitanje ostaje isto: hoće li Perun biti saniran i pretvoren u prostor namijenjen građanima ili će se njegova budućnost povezati s prihvatom velikih količina iskopa s drugih gradilišta?