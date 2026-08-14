Na pedalinama i u "gumijima" se bježalo pred vatrenom stihijom

Potresne snimke s omiškog područja prikazuju trenutke spašavanja i bijega pred vatrom koja se tijekom noći približila kućama i turističkim naseljima. Ljudi su u strahu napuštali ugroženo područje, a neki su spas potražili na moru.

Dok se vatrena stihija približavala obali, nastala je prava drama. U trenucima kada je bilo jasno da kopneni put više nije sigurna opcija, ljudi su se udaljavali od vatre kako su znali i mogli – među njima i na pedalinama i u gumenim čamcima.

Snimke pokazuju prizore kaosa i straha, ali i brze reakcije ljudi koji su pokušavali pomoći onima kojima je vatra zaprijetila. Plamen i gusti dim nadvili su se nad područjem, dok su se stanovnici i turisti pokušavali što dalje udaljiti od požarišta.

Tijekom noći policija je evakuirala oko 1000 stanovnika i turista, a dio evakuiranih prevezen je u Split, gdje je u Sportskom centru Gripe organiziran prihvatni centar.

Požar je ostavio goleme posljedice. Prema prvim informacijama, vatra je između Mimica i Omiša zahvatila između 900 i 1000 hektara, izgorjele su kuće, vozila i ugostiteljski objekti, a u KBC-u Split pomoć je pružena desecima ozlijeđenih.

Snimke spašavanja najbolje pokazuju kakva je drama tijekom noći vladala na omiškom području – pred vatrom se bježalo na sve moguće načine.