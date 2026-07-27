Na pazaru cijena rajčica pomahnitala: "Isusati, što ti ne znaš, otišlo je sjeme, gnoj, otišlo je sve"

Na zagrebačkom Dolcu kilogram rajčice doseže cijenu od čak sedam eura - ona koja je eko.

"Dajemo na degustaciju prvo da ljudi probaju o čemu se radi i onda čujete ono mmmmmmm. Moram naglasiti mi smo u nadzoru, kontroli ekološke poljoprivrede, ovdje je i certifikat ekološkog proizvođača", kaže uzgajivač povrća Senad Hujić iz Donje Zeline.

U Zadru je ponuda nešto skromnija, ali su zato i cijene niže. "Prije je bilo 4,5, sada dva, tri. Netko prodaje i četiri, kako koga prevari", kazala je prodavačica Danica iz Zadra za Dnevnik.hr.

Što je poskupjelo, što je otišlo gore? "Isusati, što ti ne znaš, otišlo je sjeme, gnoj, otišlo je sve", objasnila je Danica.

"To je takav pritisak na čovjeka da je to jadno i kukavno"

Mnogima omiljena namirnica za salatu u posljednje je četiri godine znatno poskupjela. Kilogram rajčice 2022. godine stajao je 2,19 eura, dok danas u prosjeku stoji 3,14 eura.

Još veći rast bilježi cherry rajčica - s 3,51 euro po kilogramu prije četiri godine poskupjela je na prosječnih 5,13 eura danas. Drugim riječima, cijena obične rajčice porasla je za oko 43 posto, a cherry rajčice za oko 46 posto.

Rekorderi po cijenama su Dubrovnik, Požega, Pula i Zagreb. U tim gradovima kilogram rajčice dosegnuo je i sedam eura, dok se kilogram cherry rajčice prodaje čak i za 10 eura.

"Sve je prestrašno skupo za naše plaće, penzije, to je takav pritisak na čovjeka da je to jadno i kukavno. Nema čovjeka, izgubio se čovjek, a svi ćemo jednoga dana račun dati gore", izjavila je Mara iz Zagreba za Dnevnik.hr.

"Cijene su malo skuplje nego u Crnoj Gori, ali naspram kvalitete valjda mora. Sve poskupljuje, pa i ove osnovne namirnice", ustvrdio je Marko iz Crne Gore.

Što je važnije - cijena ili da je domaće?

Vladimir Stoičev uzgojem povrća bavi se još od 1950. godine. Danas imaju 500 četvornih metara pod intenzivnom proizvodnjom, koju posljednjih godina prate sve veći troškovi.

"Najviše su ta mineralna gnojiva, prihrane, zaštitna sredstva. Tu su i ostali troškovi rada", naglasio je.

Cijenom im konkuriraju uvozne rajčice. Nizozemska je lani do prosinca bila najveći dobavljač svježih i rashlađenih rajčica za Hrvatsku, s uvozom od oko 3600 tona.

"Oni prodaju nama samo viškove i onda oni idu ispod cijene samo da ne bi morali uništavati", dodao je uzgajivač povrća za Dnevnik.hr.

Na kraju će potrošači odlučiti biraju li domaće, uvozno ili će ipak - presuditi cijena.