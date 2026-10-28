Na Pagu obojen pravoslavni križ na mjestu nekadašnjeg ustaškog logora

Na otoku Pagu zabilježen je novi incident na području nekadašnjeg ustaškog logora Slana. Pravoslavni križ, postavljen u spomen na žrtve logora iz Drugog svjetskog rata, obojen je u boje hrvatske zastave, s prikazom grba čije je prvo polje bijele boje. Kako pišu Novosti, prema dostupnim informacijama, križ je oko 27. listopada obojila skupina mladića iz Metajne. Riječ je o obilježju koje je na tom mjestu postavljeno prije više od 15 godina, a nedavno je obnovljeno. Osim oslikavanja križa, na obližnjem kamenjaru sprejem je nacrtan dio hrvatskog grba te ispisana kratica BDM, koja označava Blaženu Djevicu Mariju.

Na području nekadašnjeg logora i ranije su zabilježeni incidenti

Ovaj događaj uslijedio je nekoliko mjeseci nakon oštećenja spomen-ploče posvećene žrtvama ustaških logora Slana i Metajna. Podsjetimo, 24. lipnja ove godine u uvali Slana postavljena je nova spomen-ploča, četvrta po redu. Njezino postavljanje organizirali su Srpsko narodno vijeće, Koordinacija židovskih općina i Documenta, u suradnji s gradonačelnikom Novalje Ivanom Dabom.

Ploča je početkom kolovoza razbijena, a policija je nakon provedenog kriminalističkog istraživanja krajem rujna podnijela kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru. Tijekom kolovoza zabilježen je i zaseban incident u Metajni, kada je skupina mladih javno uzvikivala ustaški pozdrav "Za dom spremni". Snimka okupljanja pojavila se na društvenim mrežama. Logori Slana i Metajna djelovali su tijekom ljeta 1941. godine, u vrijeme Nezavisne Države Hrvatske, kao dio logorskog sustava Gospić – Jadovno – Pag. U njima su bili zatočeni i ubijani Srbi, Židovi i drugi progonjeni, uključujući protivnike tadašnjeg režima. U Metajni su bile zatočene i žene s djecom, dok je Slana bila jedno od mjesta masovnog stradanja zatočenika. Logorski sustav djelovao je relativno kratko, od lipnja do kolovoza 1941. godine, ali je iza sebe ostavio velik broj žrtava. Točan broj stradalih na pojedinim lokacijama i dalje je predmet povijesnih istraživanja.

Oglasio se i stanovnik Metajne

Fotografije obojenog križa na društvenim je mrežama objavio Anđelko Kurilić, stanovnik Metajne i umirovljeni policajac. U svojoj objavi komentirao je izgled križa te oslikavanje povezao s pitanjem neovlaštenog postavljanja obilježja i devastacije prirodnog prostora. Pritom je naveo da je križ visok približno tri metra te da je, prema njegovim tvrdnjama, postavljen bez potrebnih odobrenja. Kurilić je događaj komentirao i ironičnom primjedbom o suradnji Hrvata i Srba, istodobno kritizirajući intervencije u prirodnom okolišu.

Za sada nema potvrđenih informacija o eventualnom policijskom postupanju u vezi s najnovijim oslikavanjem križa niti o tome jesu li utvrđeni identiteti osoba koje su u tome sudjelovale.